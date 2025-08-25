Schlemmen und Fähren-Panorama: Die 5 schönsten Spots am Rheinufer

Bei Sommerhitze wird es in Karlsruhe schnell unangenehm. Der Ausweg: Ein Spaziergang am Rheinufer und eine Pause im Biergarten! In diesem Artikel stellt ka-news fünf besonders schöne Ausflugsziele am Rhein vor.
Wer seinen Aperitif lieber am Baggersee oder in einer richtigen Bar schlürfen möchte, sollte bei den Strandbars bei Karlsruhe vorbeischauen.
Ausflugziele am Rhein: Insel Rott
Die Insel Rott liegt mitten im Naturschutzgebiet bei Linkenheim. Die ruhige Auenlandschaft lädt dazu ein, die Gegend zu Fuß oder mit dem Rad zu entdecken. Hungrige können zudem zwischen zwei Restaurants auf der Insel Rott wählen.
Anfahrt zur Insel Rott
- Mit dem Auto: Von Karlsruhe über die B36 Richtung Linkenheim-Hochstetten und anschließend der Straße „Zur Insel Rott“ folgen
- Mit dem ÖPNV: Von Karlsruhe die S1 nach Hochstetten Grenzstraße nehmen. Von dort mit dem Bus 192 Richtung „Rußheim Huttenheimer Straße“ nach Hochstetten West fahren. Anschließend ungefähr 3 Kilometer Fußweg bis zur Insel
Restaurant „Insel Rott am Rhein“
- Adresse: Insel Rott 2, 76351 Linkenheim-Hochstetten
- Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 20 Uhr
Restaurant „Das Letl“
- Adresse: Insel Rott 1, 76351 Linkenheim-Hochstetten
- Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 11.30 bis 15 Uhr und 17.30 bis 23 Uhr, Sonntag von 11.30 bis 17 Uhr
Ausflugsziele am Rhein: Pappelallee am Rhein
Diese schöne Allee bietet sich für Spaziergänge und Radtouren entlang des Rheins an. Die zahlreichen Bänke zwischen den Bäumen laden Besucher zum Verweilen ein.
Anfahrt
- Mit dem Auto: Von Karlsruhe über die B36 Richtung Linkenheim-Hochstetten und anschließend auf der Straße „Zur Insel Rott“ die Insel passieren
- Mit dem ÖPNV: Von Karlsruhe die S1 nach Hochstetten Grenzstraße nehmen. Von dort mit dem Bus 192 Richtung „Rußheim Huttenheimer Straße“ nach Hochstetten West fahren. Anschließend ungefähr 4 Kilometer Fußweg
Ausflugsziele am Rhein: Rheinblick Leopoldshafen
Von der Terrasse des Restaurants „Rheinblick Leopoldshafen“ haben Besucher einen schönen Blick auf den Rhein und die vorbeifahrende Rheinfähre. Man munkelt, der Sonnenuntergang soll dort besonders romantisch sein.
Auf der Speisekarte stehen Klassiker wie Currywurst mit Pommes und Schnitzel sowie Pizza und Flammkuchen.
- Adresse: Fahrstraße zum Rhein 101, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen
- Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch von 11.30 bis 20 Uhr, Donnerstag bis Samstag von 11.30 bis 21 Uhr
Anfahrt Rheinblick Leopoldshafen
- Mit dem Auto: Von Karlsruhe über die B36 nach Eggenstein-Leopoldshafen fahren und anschließend über die L559 in Richtung Rhein
- Mit dem ÖPNV: Von Karlsruhe die S3 Richtung Germersheim nach Rheinzabern Bahnhof nehmen. Dann mit dem Bus 552 in Richtung Landau nach Leimersheim Festplatz fahren. Von dort sind es 2,4 Kilometer zu Fuß
Ausflugsziele am Rhein: Treppenplattform am Rhein
Die Aussichtsplattform bei Maxau ist ein schöner Ort, um nach einem Rhein-Spaziergang eine Pause einzulegen. Neben der Plattform befindet sich ein großer Spielplatz.
Das Gasthaus Maxau liegt ganz in der Nähe und bietet in seinem Biergarten genügend Platz für hungrige Gäste.
Anfahrt Aussichtsplattform am Rhein
- Mit dem Auto: Von Karlsruhe über die B10 Richtung Maxau fahren und anschließend südlich am Rhein entlang
- Mit dem ÖPNV: Von Karlsruhe die S5 Richtung Wörth Badepark bis Maxau nehmen. Anschließend sind es ungefähr 10 Minuten Fußweg
Gastronomie an der Aussichtsplattform: Gasthaus Maxau
- Adresse: Maxau am Rhein 24, 76187 Karlsruhe
- Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 16 bis 22.30 Uhr, Samstag 12 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 21 Uhr
Ausflugsziele am Rhein: Restaurant Zollhaus
Direkt am Rhein gelegen, lädt das Restaurant Zollhaus zum Entspannen ein. Der Biergarten und der helle Innenbereich mit großen Fenstern bieten gemütliche Plätze mit Blick aufs Wasser. Auf der Speisekarte stehen Gerichte mit Fisch sowie vegetarische und fleischhaltige Speisen.
- Adresse: Am Altrheinhafen 1, 76474 Au am Rhein
- Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 9.30 bis 22 Uhr
Anfahrt Restaurant Zollhaus
- Mit dem Auto: Von Karlsruhe über die B3 Richtung Rheinstetten fahren und anschließend über die L607 und L566 durch Neuburgweier. Das Restaurant liegt am Rhein hinter Neuburgweier
- Mit dem ÖPNV: Von Karlsruhe die S1 Richtung Bad Herrenalb nach Ettlingen Stadt nehmen. Von dort mit dem Bus 106 nach Neuburgweier Mitte fahren. Anschließend sind es ungefähr 20 Minuten Fußweg
