Pommes, Preis, Portion – wo Karlsruhe bei Currywurst glänzt

Dieser Artikel stellt keinen Anspruch darauf, alle Currywurst-Buden in Karlsruhe abzubilden. Stattdessen soll den Lesern ein Eindruck vermittelt werden, wie viel eine Currywurst in der Innenstadt kostet.

Frittenwerk

"Frittenwerk" in der Postgalerie. Foto: Sophia Wagner

Eigentlich ist der Laden bekannt für seine kreativen Pommeskreationen, aber für 8,70 Euro kann man sich noch eine Currywurst dazubestellen, auch vegan. Sie kommt mit veganer Mayo, Currywurstsauce, Currypulver, Röstzwiebeln und Petersilie.

Adresse: Kaiserstraße 217, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 21.30 Uhr

Curry76

"Curry 76" im Passagehof. Foto: Sophia Wagner

In diesem Imbiss dreht sich alles um die Wurst: Die Klassische gibt es für 5,20 Euro, auch als vegetarische Variante und mit verschieden wählbaren Schärfegraden. Wer besonders mutig und mindestens 18 Jahre als ist, darf sich an die Currywurst "Außerirdisch rantrauen" - mit stolzen 1,5 Millionen Scoville. Zusammen mit Pommes zahlt man 7,50 Euro.

Adresse: Waldstraße 24-28, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 11 bis 21 Uhr, Sonntag geschlossen

Dincer Imbiss

"Dincer Imbiss" in der Kaiserstraße. Foto: Sophia Wagner

Diesen Imbiss gibt es gleich zweimal auf der Kaiserstraße. Hier kann man wählen: Einfach nur die Currywurst kostet 3,70 Euro, ein Brötchen dazu kostet 70 Cent und zusammen mit Pommes ist man bei 7,10 Euro.

Adresse: Kaiserstraße 168 / Kaiserstraße 46, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 12 bis 0 Uhr, Freitag und Samstag 12 bis 5 Uhr, Sonntag 13 bis 0 Uhr / Täglich 13 bis 22 Uhr

Oxford Pub

Das "Oxford Pub" in der Innenstadt-Ost. Foto: Sophia Wagner

Das Oxford Pub in der Innenstadt-Ost ist vor allem bei Studierenden sehr beliebt. Neben allerlei Biersorten kann man hier auch den Hunger stillen, auch mit einer Currywurst - auf seiner Speisekarte wirbt der Laden mit dem Spruch: "Besser als in Berlin!". Die Wurst kommt zusammen mit Pommes und kostet 8,70 Euro, in vegan 9,50 Euro.

Adresse: Fasanenstraße 6, 76131 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 11:30 bis 0 Uhr, Freitag 11:30 bis 1 Uhr, Samstag 12 bis 1 Uhr, Sonntag 12 bis 0 Uhr

Stövchen

Südliche Waldstraße Foto: Thomas Riedel

Auf der südlichen Waldstraße lädt diese Gaststätte mit großem Biergarten zum gemütlichen Verweilen ein. Die Currywurst findet auch ihren Platz auf der Speisekarte - mit Beilage nach Wahl für 9,40 Euro.

Adresse: Waldstraße 54, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Montag geschlossen, Dienstag 12 bis 22 Uhr, Mittwoch und Donnerstag 12 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag 12 bis 0 Uhr, Sonntag 17 bis 21 Uhr