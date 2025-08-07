Quarantäne vorbei: Paul, der Bengalische Plumplori, erobert den Zoo Karlsruhe!

Das teilte der Zoo Karlsruhe in einem neuen Post via Facebook mit. Paul ist bereits vor einigen Wochen in Karlsruhe angekommen, musste aber seine erste Zeit in Quarantäne verbringen. Er wurde in Hongkong von den Behörden aus illegaler Heimtierhaltung beschlagnahmt und von dort in den Zoo Karlsruhe gegeben. Nun ist die flauschige Fellnase im Exotenhaus beheimatet.

Ob Paul und Kate womöglich für Nachwuchs im Zoo sorgen sollen, darüber gibt der Post keine auskunft.

Bedrohung in freier Wildbahn

Bengalische Plumploris werden innerhalb der Europäischen Union nur in zwei zoologischen Einrichtungen gehalten – eine davon ist der Zoo Augsburg. Laut der Roten Liste gefährdeter Arten der Weltnaturschutzunion (IUCN) gilt der Bengalische Plumplori als „stark gefährdet“. Hauptursachen für den Rückgang dieser Art in freier Wildbahn sind Lebensraumzerstörung, Bejagung und der illegale Handel als Heimtier.

Engagement für den Artenschutz

Der Bengalische Plumplori gehört zur Ordnung der Primaten. Eine Besonderheit: Das Sekret seiner Unterarmdrüse wird in Kombination mit Speichel giftig – ein seltener Mechanismus unter Säugetieren.

Die Artenschutzstiftung Zoo Karlsruhe unterstützt seit 2021 eine Auffang- und Auswilderungsstation für Plumploris in Bangladesch. Träger der Station ist der Verein Plumploris e.V., der sich dem Schutz dieser Tiere widmet und seinen Sitz im Zoo Dortmund hat. Gegründet wurde Plumploris e.V. von Marcel Stawinoga, dem Kommunikationsmanager des Zoos Dortmund. Als Vorsitzender des Vereins setzt er sich – auch unter dem Namen „Der Zoolotse“ – aktiv für den Schutz dieser einzigartigen Tiere ein.