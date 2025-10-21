Neuer Club in Karlsruhe City: „Wir zielen ganz klar auf ein erwachsenes Publikum“

Wolfram Lang ist ein echtes Urgestein im Karlsruher Nachtleben/in der Clublandschaft, hat schon so einiges gerissen und veranstaltet. Sein neuestes „Baby“ heißt Ballhaus West, ist situiert in der Hirschstraße 18, in der Innenstadt. ka-news hat mit ihm über den neuen Club gesprochen.

ka-news: Was hat es mit dem Namen Ballhaus West auf sich?

Wolfram Lang: Wir haben ein Konzept, wo Bar und Club vereint sind, ja zusammengebracht werden. Wir wollten so einen prägnanten Namen haben, der nicht irgendwie künstlich erfunden ist, der so ein bisschen Retro mit Moderne verbindet. Der Name soll auch ein bisschen ironisch gemeint sein - wir sind hier nicht in der Süd- oder Oststadt, wir sind in der Innenstadt West!

Icon vergrößern Neuer Club Ballhaus West in Karlsruhe Foto: Bernadette Fink Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Neuer Club Ballhaus West in Karlsruhe Foto: Bernadette Fink

Warum in dieser wirtschaftlichen Lage einen Club eröffnen? Das ist ja durchaus mutig ...

Die wirtschaftliche Lage interessiert mich primär erst mal nicht. Die Location hier hat sich angeboten, diese Konstellation zu verwirklichen. Musik ist halt meine Leidenschaft, ich habe früher auch aufgelegt (House, Jazz, Soul, Funk). Man sieht und bemerkt leider, dass in Karlsruhe das Clubpublikum immer weniger wird.

Den ehemaligen App-Club macht jetzt jemand Neues, der da sehr viel Geld investiert. Da ist das ganze Interieur herausgerissen worden. Wenn du etwas übernimmst, dann musst du dem Ganzen einen eigenen, neuen Charakter geben, sonst wird das immer das Gleiche sein.

Wir haben das Ballhaus West dementsprechend komplett neu gestaltet, von der Bar bis zum Club und der Lounge. Es soll ja auch einladend sein, soll den Leuten klar signalisieren, ihr seid hier willkommen! Und: Wir haben bei uns keinen Dresscode, keine Türpolitik. In der Bar darf man rauchen, im Club/in der Lounge herrscht hingegen striktes Rauchverbot!

Wie sind die ersten Eindrücke, auch des Publikums?

Ich habe kein Interesse an irgendwelchen Party-Programmen, wir zielen hier ganz klar auf ein erwachsenes Publikum (20 bis 40) - mit ein bisschen Spielraum. Wir steuern das natürlich auch durch die gespielte Musik - kein Black, kein HipHop! Aber: Vom Direktor bis zum Studenten sind hier alle herzlich willkommen. Unsere Gäste können sich entscheiden, in welchem Bereich von Ballhaus West sie sich bewegen wollen,

Natürlich haben wir hier die Möglichkeit, unsere Räumlichkeiten an Gäste zu übergeben, die zum Beispiel mit 30 Leuten hier hereinkommen, um Geburtstag zu feiern. Da sage ich doch: Ganz klar, ihr könnt euch da oben in der Lounge niederlassen. Es gibt bei uns keine Abtrennungen. Und: Wir nehmen bei uns vorläufig keinen Eintritt! Das wird dann nur bei Veranstaltungen anders sein, die einen besonderen Charakter haben.

Gibt es in Karlsruhe einen Club-Favoriten für dich?

Ich kenne die Karlsruher Gastronomie jetzt seit gut 30 Jahren, kenne viele Leute hier, die in Bars und Clubs arbeiten und/oder gearbeitet haben. Ich bin definitiv ein Nachtmensch. Für das, was es hier vor zehn/zwanzig Jahren gegeben hat, sind wir jetzt noch nicht einmal bei der Hälfte. Dementsprechend ist die Auswahl geringer geworden.

Ich persönlich gehe bevorzugt in Läden, wo Musik gespielt wird, die mir gefällt. Ich gehe zum Beispiel gerne in den Erdbeermund, gerne auch zu Events, in denen Musik gespielt wird (zum Beispiel das Aurum, wo DJ DomAir auflegt), die ich goutiere.

Ich gehe aber auch aus interessehalber in andere Läden. Man geht da hin, trifft Leute, die man kennt. Früher hat man Mundpropaganda dazu gesagt, man will ja eine Art Community aufbauen. Und ich stelle fest, was Social Media betrifft: Manche Läden haben zwar 10,000 Follower auf Instagram - aber der Laden ist leer! Am Ende zählt nur das Angebot vor Ort.

Ich habe vor geraumer Zeit eine kleine DJ-Konferenz veranstaltet, da waren viele Bekannte da. Es haben sich dann zwei/drei herauskristallisiert, die sagen, „Hey, wir haben Lust, wir unterstützen diese Location“! Die machen natürlich auch Werbung über die eigenen Kanäle.

Welche Musikrichtung wird im Ballhaus West gespielt?

Wenn sich das Ganze [Anmerkung der Redaktion: Clubbetrieb] stabilisiert hat, einen schönen Zulauf hat - da gibt’s natürlich anfangs noch Schwankungen - wollen wir zukünftig alle zwei Wochen (donnerstags) Live-Musik veranstalten/anbieten.

Wir wollen uns solide, gesund aufbauen und entwickeln, ein breites, normales Publikum anziehen. Da erwarte ich, dass bei uns auch älteres Publikum aufläuft: Denn: Leute mit 40/45 Jahren haben halt in Karlsruhe nicht mehr so die Möglichkeit, adäquat auszugehen.

Freitags gibt es bei uns Oldschool und Disco, samstags kredenzen wir Clubsounds. Fakt ist: Wir sind hier offen, so arbeite ich auch mit meinen DJs zusammen. Diese haben hier von meiner Seite aus vollkommene Freiheit!