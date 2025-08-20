Einst verboten, jetzt Badeparadies: Kennt ihr schon diesen neuen Badesee bei Ettlingen?

Wer regelmäßig die Badegewässerkarte aufruft, dem dürfte ein kleiner weißer Punkt bei Ettlingen am „Hurstsee“ aufgefallen sein. Was hat es damit auf sich? Der weiße Punkt kennzeichnet den See als neue Badestelle!

Wo darf man im Hurstsee schwimmen?

Der Hurstsee, auch als „Sulzbacher“ bekannt, ist mit einer Fläche von 14,8 Hektar das zweitgrößte Gewässer des ASV- Malsch.

Icon vergrößern Der Hurstsee bei Ettlingen zählt zu den Badeseen in der Region. Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Hurstsee bei Ettlingen zählt zu den Badeseen in der Region. Foto: Thomas Riedel

Baggersee-Fans kommen schon seit Jahren zum Hurstsee, um in das kalte Nass einzutauchen. Sehr zum Ärger der Stadt Ettlingen. Die gab erst nach einem jahrelangen Streit einen Teil des Sees als offizielle Badestelle frei. Das war im Frühjahr 2025.

Doch nicht jeder freut sich über die neue Badeerlaubnis: Wie aus Medienberichten hervorgeht, befürchtet der angrenzende FV Sulzbach mehr Parkdruck, Verkehrschaos und Müll.

Wie sauber ist das Wasser im Hurstsee?

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg bestätigt: Der Hurstsee wurde nach drei Jahren Pause zur Badesaison 2025 wieder offiziell als Badegewässer angemeldet.

Icon vergrößern Der Hurstsee bei Ettlingen zählt zu den Badeseen in der Region. Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Hurstsee bei Ettlingen zählt zu den Badeseen in der Region. Foto: Thomas Riedel

Damit unterliegt der See einer regelmäßigen Kontrolle durch die untere Gesundheitsbehörde. Die bisherigen Messungen zeigen beste Wasserwerte:

19. Mai 2025 : E. coli : 30 KBE/100 ml – Enterokokken : 0 KBE/100 ml – Wassertemperatur: 21,4 °C

10. Juni 2025 : E. coli : 0 – Enterokokken : 0 – 20,1 °C

07. Juli 2025 : E. coli : 0 – Enterokokken : 0 – 25,1 °C

Hurstee: Essen, parken ÖPNV

In der Nähe des Hurstsees gibt es das Burgerrestaurant „Imperium“. In entsprechenden Foren wird darauf hingewiesen, dass es in der Nähe des Restaurants einen Parkplatz gibt.

Icon vergrößern Der Hurstsee bei Ettlingen zählt zu den Badeseen in der Region. Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Hurstsee bei Ettlingen zählt zu den Badeseen in der Region. Foto: Thomas Riedel

Die Anreise mit dem ÖPNV ist nicht zu empfehlen. Zunächst geht es mit dem Bus nach Sulzbach, danach etwa 20 Minuten zu Fuß weiter in Richtung See.