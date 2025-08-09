Ran an die Buletten! Karlsruhes Burger im Preis-Check

ka-news.de stellt keinen Anspruch darauf, alle Restaurants mit Burger-Angeboten aufzulisten. Dieser Artikel soll lediglich einen Eindrück über die Preise vermitteln.

Die Preise wurden von den Webseiten der Restaurants oder von den Speisekarten vor Ort entnommen.

Burger-Preise bei Bratar

Einen klassischen Single-Burger im Bratar gibt es ab 13 Euro. Voraussetzung: Der Burger wird mit nur einer Scheibe Fleisch belegt. Bis zu sechs Patties sind auf einem Bratar-Burger möglich. Der „SEXTUPLE Burger“ kostet 28 Euro.

Alle Burger sind zusätzlich mit Eisbergsalat, Rucola, Tomate, Essiggurken und Zwiebeln belegt. Weitere Zutaten kosten zwischen 1,50 Euro und 2,50 Euro.

Icon vergrößern Das „bratar“ im Ettlinger Tor. Foto: Sophia Wagner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das „bratar“ im Ettlinger Tor. Foto: Sophia Wagner

Als vegetarische Alternative werden Patties aus Chiasamen, Grünkernen und Soja für je 13 Euro angeboten. Beilagen wie Salat, Pommes und Co. kosten jeweils etwa 5 bis 7 Euro.

Adresse: Am Ettlinger-Tor-Platz 1, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 10 bis 22 Uhr, Freitag bis Sonntag von 10 bis 23 Uhr

Burger-Preise im Oxford Pub

Das Oxford Pub in der Innenstadt-Ost ist bei Studierenden sehr beliebt. Der Hamburger kostet hier 8 Euro, ein Cheeseburger 8,90 Euro.

Für 17,90 Euro erhalten Gäste eine wahre Käse-Bombe: den "Giant Cheeseburger" mit 339 Gramm Fleisch und Cheddar! Ebenfalls beliebt ist der „Grilled Chickenburger“ mit 140 Gramm gegrilltem Hähnchenbrustfilet, Sauerrahm, Cheddar und Kartoffelrösti für 12,50 Euro.

Icon vergrößern Das „Oxford Pub“ in der Innenstadt-Ost. Foto: Sophia Wagner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das „Oxford Pub“ in der Innenstadt-Ost. Foto: Sophia Wagner

Auch eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Burgern ist auf der Speisekarte zu finden. Die Preise starten bei 9,50 Euro (“Mozzarelle Burger“ und „Vegan Legend“) und steigern sich bis zu etwa 14 Euro (Beispiel: “Kübris Chiasamen Burger“)

Beilagen wie Pommes, Salat oder Spätzle sind im Preis enthalten.

Adresse: Fasanenstraße 6, 76131 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag und Sonntag 11.30 Uhr bis 0 Uhr, Freitag und Samstag 11.30 Uhr bis 1 Uhr

Burger-Preise im DeliBurgers

Dieses Restaurant setzt auf lokale Zutaten von Händlern aus der Umgebung. Ein klassischer Hamburger trägt im DeliBurgers den Namen "Purist" und kostet 13,20 Euro.

Ein Klassiker ist der „Deli Burger“, der zusätzlich mit Zwiebel-Relish und Bacon belegt ist - Kostenpunkt: 14,90 Euro. Für einen Cheeseburger müssen Besucher 15,90 Euro bezahlen

Icon vergrößern Das „DeliBurgers“ in der Akademiestraße. Foto: Sophia Wagner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das „DeliBurgers“ in der Akademiestraße. Foto: Sophia Wagner

Der „Vegetarier“ für 15,40 Euro ist mit einem Gemüse-Getreide-Patty sowie Käse, Zwiebel-Relish und eingelegten Gurken belegt. Die vegane Variante kostet genauso viel. Statt Käse wird der „Veganer“ mit eingelegtem Gemüse belegt. Eine Portion Pommes gibt es für 3,50 Euro dazu.

Im Klassikermenü sind ein Burger der Wahl, ein Getränk sowie Pommes und zwei Dips enthalten. Kostenpunkt: 21,80 Euro.

Adresse: Akademiestraße 39, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 16.30 Uhr bis 21.30 Uhr, Freitag bis Montag 12 Uhr bis 21.30 Uhr

Burger-Preise bei Pattyville

Der Burgerladen hinter der Postgalerie ist noch recht neu in Karlsruhe. Dort werden keine gewöhnlichen Burger zubereitet, sondern sogenannte „Smash Burger“.

Der Name „Smash“ leitet sich von der Zubereitungsmethode ab. Das Fleisch wird als Kugel auf den Grill gelegt und flach auf die Grillplatte gedrückt. So soll das Patty dünn und knusprig werden.

Icon vergrößern Das „Pattyville“ am Stephanplatz. Foto: Sophia Wagner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das „Pattyville“ am Stephanplatz. Foto: Sophia Wagner

Die Burger kosten einzeln 7 bis 8 Euro. Wer ein Menü für weitere 5 Euro bestellt, bekommt eine Portion Pommes sowie ein Getränk dazu.

Adresse: Kaiserstraße 133, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 11 Uhr bis 22 Uhr, Sonntag 13 Uhr bis 22 Uhr

Burger-Preise bei Burgerheart

Das Burgerheart an der Kaiserstraße bietet drinnen und draußen viele Sitzmöglichkeiten. Ein Hamburger kostet 10,40 Euro, ein Cheeseburger 11,40 Euro.

Auch ausgefallenere Burger stehen auf der Speisekarte. Etwa der „Oh My Goat“ mit Ziegenkäse und Feigen-Senf für 12,40 Euro oder der „Trufflepuff“ mit Italian Cheese Flakes, karamelisierten Zwiebeln und Trüffelmayo für 14,40 Euro.

Icon vergrößern Das „Burgerheart“ in der Kaiserstraße. Foto: Sophia Wagner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das „Burgerheart“ in der Kaiserstraße. Foto: Sophia Wagner

Außerdem steht eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Burgern auf der Speisekarte. Die Preisspanne liegt zwischen 11,40 Euro bis 14,90 Euro.

Die Beilagen kosten extra. Für eine Portion Pommes, Krautsalat oder einen Beilagensalat bezahlen Besucher 4,90 Euro.

Adresse: Kaiserstraße 134, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Täglich 11.30 Uhr bis 23 Uhr

Burger-Preise bei Hans im Glück

Hans im Glück gibt es etwa 90 Mal in Deutschland. Der klassische Hamburger kostet 8,90 Euro und ein Cheeseburger 10,90 Euro.

Wer viel Hunger mitbringt, kann den „Hochstapler“probieren: Zwei Rindfleischpatties, Käse, Kartoffelchips und Chedda-Creme auf einem Burger. Da macht dann 17,90 Euro bitte!

Icon vergrößern Das „Hans im Glück“ in der Postgalerie. Foto: Sophia Wagner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das „Hans im Glück“ in der Postgalerie. Foto: Sophia Wagner

Vegetarische und vegane Burger bietet Hans im Glück zwischen 9,90 Euro bis 12,90 Euro an. Eine Portion Pommes kostet 4,90 Euro extra.

Adresse: Kaiserstraße 133, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11:30 Uhr bis 23 Uhr, Freitag und Samstag 11.30 Uhr bis 0 Uhr

Burger-Preise bei Five Guys

Die US-amerikanische Schnellrestaurantkette Five Guys gibt es 35 Mal in Deutschland. Dort gilt das Motto: Wähle selbst, was auf deinen Burger soll!

Icon vergrößern Das „Five Guys“ am Europaplatz. Foto: Franziska Gebhard Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das „Five Guys“ am Europaplatz. Foto: Franziska Gebhard

Zunächst wird die Basis festgelegt. Der Besucher kann zwischen Hamburger, Cheeseburger oder Bacon Burger wählen.

Mit zwei Pattys kostet der Burger zwischen 11,50 Euro und 13,50 Euro. Bei nur einem Patty fällt der Burger etwa 1 bis 2 Euro günstiger aus.

Danach dürfen Besucher zwischen 15 verschiedenen Zutaten wählen, die ohne Aufpreis ergänzt werden. Eine Portion Pommes kostet, je nach Größe, zwischen 5,50 Euro und 9,75 Euro.

Adresse: Kaiserstraße 215, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag und Sonntag 10.30 Uhr bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 10.30 Uhr bis 23 Uhr

Burger-Preise im Goldies

Ganz neu in Karlsruhe ist das Goldies in der Erbprinzenstraße. Das Konzept - Smashburger mit Käsesauce - stammt ursprünglich aus Berlin.

Besucher können zwischen einem Fleischpatty und einem veganen Pflanzenpatty wählen. Für beide Varianten gibt es vier verschiedene Burger, die sich in ihrem Belag unterscheiden. Sie kosten jeweils 7,50 Euro. Wer einen „Double“ möchte, zahlt 10,50 Euro.

Eine Portion Pommes kostet zusätzlich 4,50 Euro, die Soßen zwischen 80 Cent bis 4 Euro.

Icon vergrößern Das „Goldies“ in der Erbprinzenstraße. Foto: Franziska Gebhard Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das „Goldies“ in der Erbprinzenstraße. Foto: Franziska Gebhard

Burger-Preise im Lehners

Nicht unbedingt ein Burgerladen, aber erwähnenswert! Besonders der Pulled Pork Burger, mit Fleisch, Coleslaw und Röstzwiebeln belegt ist. 16,90 Euro kostet das Stück.

Der vegetarische Burger, der sich aus einem pflanzlichen Patty und Emmentaler, Röstzwiebeln sowie Krautsalat zusammensetzt, kostet genauso viel.

Icon vergrößern Das „Lehners“ in der Karlstraße. Foto: Franziska Gebhard Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das „Lehners“ in der Karlstraße. Foto: Franziska Gebhard

Für 18,50 Euro bekommen Kunden den Farmer Burger, belegt mit einem Rindfleisch Patty, Bacon und Röstzwiebeln. Der Wirtshaus-Burger, belegt mit Rindfleisch-Patty, Emmentaler, Röstzwiebeln und Krautsalat, ist mit 19,50 Euro der teuerste im Lehners.

Alle Burger werden mit einer Portion Pommes serviert.

Adresse: Karlstraße 21a, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 11 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 1 Uhr, Sonntag, 11 bis 23 Uhr.