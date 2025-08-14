Logo ka-news.de
Karlsruher Lichterfest 2025: Termin, Programm und weitere Infos

Freizeit und Veranstaltungen

Strahlender Zauber im Zoo: Alle Infos zum Karlsruher Lichterfest 2025

Am Freitag, 22. August, und Samstag, 23. August, ist es wieder so weit - Der Zoologische Stadtgarten Karlsruhe wird in unzählige bunte Lichter getaucht! Alle Infos zu Termin, Tickets und Programm gibt es hier.
Von Franziska Gebhard
    • |
    • |
    • |
    Das Lichterfest im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe. (Archivbild)
    Das Lichterfest im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe. (Archivbild) Foto: Paul Needham

    Neben den Schlosslichtspielen werden Karlsruhes laue Sommerabende zum Hingucker beim Karlsruher Lichterfest!

    Karlsruher Lichterfest 2025: Wo und wann findet es statt?

    Ort des Lichtspektakels ist der Zoologische Stadtgarten Karlsruhe. Am Freitag, 22. August, und Samstag, 23. August, wird die Anlage zum Leuchten gebracht. Das Programm startet an beiden Tagen um 15 Uhr.

    Archivbild.
    Archivbild. Foto: Paul Needham

    Karlsruher Lichterfest 2025: Programm - Was ist geboten?

    Neben den zahlreichen Lichtattraktionen wird an beiden Tagen an verschiedenen Standorten im Zoo Programm angeboten.

    Freitag, 22. August

    Seebühne

    • 19.15 - 20 Uhr: Schnupper-Workshop - Salsa-Tanzen für Anfänger
    • 20 - 23 Uhr: Open-Air-Salsa-Party mit DJ Juan

    Garten Baden-Baden – Eingang Süd/Hbf

    • 19:00 – 23:00 Uhr: Swing-Tanzen zu Swing-Musik
    • Ab 20 Uhr: Showeinlage und Schnupperkurs von „Swing in Karlsruhe“ und den „Golden Fifties“

    Aktionsfläche beim Schach-Spielfeld

    • 15 - 19 Uhr: Solarlampen-Workshop

    Wiese beim Schach-Spielfeld

    • 15.30 - 18.30 Uhr: Vorlese- und Bastelangebot der Stadtbibliothek Karlsruhe

    Samstag, 23. August

    Seebühne

    • 19 - 23 Uhr: Standard- und lateinamerikanische Tänze mit dem Uni-Tanzorchester des KITs

    Garten Baden-Baden – Eingang Süd/Hbf

    • 19:00 – 23:00 Uhr: Swing-Tanzen zu Swing-Musik
    • Ab 20 Uhr: Showeinlage und Schnupperkurs von „Swing in Karlsruhe“ und den „Golden Fifties“

    Aktionsfläche beim Schach-Spielfeld

    • 15 - 19 Uhr: Solarlampen-Workshop

    Wiese beim Schach-Spielfeld

    • 15.30 - 18.30 Uhr: Vorlese- und Bastelangebot der Stadtbibliothek Karlsruhe
    Archivbild.
    Archivbild. Foto: Paul Needham

    Karlsruher Lichterfest 2025: Wo gibt es Tickets?

    Die Jahreskarten haben an diesen beiden Tagen keine Gültigkeit. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Die Tickets können an den Zoo-Kassen oder auf der Website zoo-karlsruhe.ticketfritz.de erworben werden.

    Karlsruher Lichterfest 2025: Was kosten die Tickets?

    An den Veranstaltungstagen selbst fällt ein Aufschlag von 2 Euro an. Im Vorverkauf sind die Preise identisch mit den regulären Eintrittspreisen des Zoologischen Stadtgartens für Tageskarten:

    • Erwachsene: 15 Euro
    • Ermäßigte (Rentner, Schüler, Studenten, FÖJ und FSJ): 13 Euro
    • Kinder bis 14 Jahren: 7 Euro
    • Kinder unter 6 Jahren: Freier Eintritt
    • Zwei Erwachsene und bis zu vier kostenpflichtige Kinder: 36,50 Euro
    • Ein Erwachsener und bis zu vier kostenpflichtige Kinder: 24,50 Euro

    Die Preise sind online jeweils um 1 Euro günstiger.

    Archivbild.
    Archivbild. Foto: Paul Needham
