Karlsruher Bäder ab 2026 teurer – so viel kostet die Tageskarte

Die Stadt Karlsruhe muss sparen. Um einen genehmigungsfähigen Doppelhaushalt für 2026 und 2027 zu erreichen, sollen jährlich rund 80 Millionen Euro eingespart werden. Dafür hat die Stadt bereits einen umfangreichen Sparplan vorgestellt. Unter anderem soll das Rheinstrandbad Rappenwört für zwei Jahre komplett geschlossen werden, und die Eintrittspreise aller Bäder sollen steigen.

Am Freitag, 17. Oktober, tagt nun der Bäderausschuss, um die Preisanpassungen zu beschließen.

Die neuen Preise ab 2026

1er Karte Erwachsene , Tageskarte: 7,50 Euro ( zuvor: 6 Euro )

11er Karte Erwachsene, Tageskarte: 75 Euro

25er Karte Erwachsene, Tageskarte: 160 Euro

1er Karte Ermäßigte ( Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren), Tageskarte: 5 Euro ( zuvor: 4 Euro )

11er Karte Ermäßigte, Tageskarte: 50 Euro

25er Karte Ermäßigte, Tageskarte: 106 Euro

Familientageskarte: 20 Euro

Sozialkarten

1er Karte Erwachsene, Tageskarte K’her Pass: 3,80 Euro

1er Karte Ermäßigte, Tageskarte K’her Pass / Kinderpass: 2,50 Euro

Freibad-Saisonkarte Erwachsene: 180 Euro (zuvor 144 Euro)

Freibad-Saisonkarte Ermäßigte: 120 Euro (bisher 96 Euro)

Freibad-Saisonkarte Familien: 408 Euro (bisher 326)

Freibad-Saisonkarte Erwachsene K’her Pass: 90 Euro (bisher 72 Euro)

Freibad-Saisonkarte Ermäßigte K’her Pass: 60 Euro (bisher 48 Euro)

Freibad-Saisonkarte Ermäßigte Kinderpass (1/3 Ermäßigte): 40 Euro (bisher 32 Euro)

Dauerkarte Freundeskreis SO Schwimmen, ganzjährig: 280 Euro (bisher 225 Euro)

Dauerkarte Freundeskreis SO Schwimmen und Sauna, ganzjährig: 485 Euro (bisher 390 Euro)

Schulschwimmen und Vereinsschwimmen

1 ÜE Schulschwimmen für 9 Schüler: 38,25 Euro (bisher 34 Euro)

Liegebettenaufbewahrung Freibäder

Rappenwört, Sonnenbad, Freibad Rüppurr: 38 Euro (bisher 30 Euro)

Turmbergbad: 44 Euro (bisher 35 Euro)

Einzelkabine Saison, nur Rappenwört: 112,50 Euro (bisher 90 Euro)

Zuschlag Einzelkabine Freibäder: 4,40 Euro (bisher 3,50 Euro)

Therme Vierordtbad

Tageskarte: 27 Euro (bisher 25 Euro)

4 Stunden: 24,50 Euro (bisher 23 Euro)

2 Stunden: 19 Euro (bisher 17 Euro)

2 Stunden Mo-Do bis 13:00 Uhr: 15 Euro (bisher 13 Euro)

Nachzahlung für 30 Minuten bleibt bei 1,50 Euro