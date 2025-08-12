Karlsruhe zeigt Flagge: Schloss wird zum Zeichen gegen Hass und Rassismus

Die Aktion findet im Rahmen der „Woche gegen Rassismus und Diskriminierung“ statt. Die Karlsruher Künstlerin Renate Helene Schweizer möchte damit ein sichtbares Zeichen für den Erhalt einer offenen Gesellschaft und der Demokratie auf dem Karlsruher Schloss setzen. Das erklärt sie in einer Pressemitteilung vom 8. August.

Wie sieht eine „Fahnen für Frieden, Liebe und Menschlichkeit“ aus?

Wie die Fahne aussehen wird, steht noch nicht fest. In zwei kostenfreien Workshops – am 19. September um 17 Uhr und am 20. September ebenfalls um 17 Uhr – können Kinder und Erwachsene ab fünf Jahren die Fahne gemeinsam gestalten.

Das Karlsruher Schloss (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa

Neben der großen Fahne, die am 21. September feierlich auf dem Schlossturm gehisst wird, entstehen dabei auch viele kleine Fähnchen, die den Schlossgarten schmücken sollen. Begleitet wird die Zeremonie von Auftritten des Kneipenchors sowie weiterer Karlsruher Chöre.