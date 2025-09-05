Logo ka-news.de
Fridays for Future: Demo in Karlsruhe am 20. September

Karlsruhe

Samstags statt freitags: Fridays for Future demonstriert in Karlsruhe am 20. September

Unter dem Motto „Vereint für Klima und Gerechtigkeit“ laden Fridays for Future Karlsruhe zur Klimademo am Samstag, 20. September, ein. Los geht es um 14 Uhr auf dem Lidellplatz.
Von Pressemitteilung und Franziska Gebhard
    Demonstration von Fridays Fore Future auf dem Karlsruher Marktplatz am 14. Februar.
    Demonstration von Fridays Fore Future auf dem Karlsruher Marktplatz am 14. Februar. Foto: Paul Needham

    Das geben Fridays for Future Karlsruhe (FFF) in einer Pressemitteilung vom 3. September bekannt. Nach einer Kundgebung und dem Demozug soll ein Straßenfest auf dem Lidellplatz stattfinden. Der Samstag sei bewusst als Tag ausgewählt worden, um noch mehr Menschen die Teilnahme an der Demonstration zu ermöglichen, teilt FFF mit.

    Zudem werden an dem Tag weltweit Aktionen zur Klimagerechtigkeit stattfinden. Auf kommunaler Ebene richte sich der Protest unter anderem gegen das geplante Gaskraftwerk RDK 9 in Karlsruhe.

