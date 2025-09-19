Samstags statt freitags: Fridays for Future demonstriert in Karlsruhe

Demo am Samstag statt Freitag

Das geben Fridays for Future Karlsruhe (FFF) in einer Pressemitteilung vom 3. September bekannt. Nach einer Kundgebung und dem Demozug soll ein Straßenfest auf dem Lidellplatz stattfinden. Der Samstag sei bewusst als Tag ausgewählt worden, um noch mehr Menschen die Teilnahme an der Demonstration zu ermöglichen, teilt FFF mit.

Fridays for Future in Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

Zudem werden an dem Tag weltweit Aktionen zur Klimagerechtigkeit stattfinden. Auf kommunaler Ebene richte sich der Protest unter anderem gegen das geplante Gaskraftwerk RDK 9 in Karlsruhe. In der Fächerstadt werden etwa 1.000 Teilnehmer erwartet.

Demo-Zug durch Karlsruhe: So verläuft die Route

Zudem findet am Samstag ein Demo-Zug durch die Stadt statt. Die Route der FFF-Demo umfasst folgende Stationen.

Auftaktkundgebung: Lidellplatz

Adlerstraße

Kriegsstraße

Karl-Friedrich-Straße

Erbprinzenstraße

Ritterstraße

Kaiserstraße

Fritz-Erler-Straße

Markgrafenstraße

Lidellplatz

Es kann im Innenstadtbereich von Karlsruhe zu Verkehrseinschränkungen kommen.