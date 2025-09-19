Logo ka-news.de
Fridays for Future: Demo in Karlsruhe am 20. September

Karlsruhe

Samstags statt freitags: Fridays for Future demonstriert in Karlsruhe

Fridays for Future Karlsruhe rufen am Samstag, 20. September, zur Klimademo mit Demo-Zug durch die City auf. Los geht es um 14 Uhr auf dem Lidellplatz.
Von Pressemitteilung und Franziska Gebhard
    • |
    • |
    • |
    FFF-Demo in Karlsruhe (Archivbild)
    FFF-Demo in Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Demo am Samstag statt Freitag

    Das geben Fridays for Future Karlsruhe (FFF) in einer Pressemitteilung vom 3. September bekannt. Nach einer Kundgebung und dem Demozug soll ein Straßenfest auf dem Lidellplatz stattfinden. Der Samstag sei bewusst als Tag ausgewählt worden, um noch mehr Menschen die Teilnahme an der Demonstration zu ermöglichen, teilt FFF mit.

    Fridays for Future in Karlsruhe (Archivbild)
    Fridays for Future in Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Zudem werden an dem Tag weltweit Aktionen zur Klimagerechtigkeit stattfinden. Auf kommunaler Ebene richte sich der Protest unter anderem gegen das geplante Gaskraftwerk RDK 9 in Karlsruhe. In der Fächerstadt werden etwa 1.000 Teilnehmer erwartet.

    Demo-Zug durch Karlsruhe: So verläuft die Route

    Zudem findet am Samstag ein Demo-Zug durch die Stadt statt. Die Route der FFF-Demo umfasst folgende Stationen.

    • Auftaktkundgebung: Lidellplatz
    • Adlerstraße
    • Kriegsstraße
    • Karl-Friedrich-Straße
    • Erbprinzenstraße
    • Ritterstraße
    • Kaiserstraße
    • Fritz-Erler-Straße
    • Markgrafenstraße
    • Lidellplatz

    Es kann im Innenstadtbereich von Karlsruhe zu Verkehrseinschränkungen kommen.

