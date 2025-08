Graffiti, Gewitter, gute Laune? 5 Event-Tipps für das 1. Wochenende im August

Es gibt nur ein kleines Problem: Laut Wetterbericht soll es am Wochenende in Karlsruhe regnen und möglicherweise sogar gewittern. Deswegen hat ka-news Veranstaltungen herausgesucht, die bei jedem Wetter passen.

Freitag, 1. August: Graffiti und Daydrinking im Hirschhof

Der Künstler Lugosis bringt nicht nur frischen Wind, sondern auch frische Farbe in den Hirschhof. Lokale wie das „Ginas“ bringen Spritz und Pizza. Und die Musik? Richtig, die bringt der DJ.

Übrigens: Im Passagehof, nur ein paar Meter weiter, findet am Wochenende das Passagehof-Fest statt. Alle Infos gibt es hier. Dort gibt es genügend Bars und Restaurants sowie andere Möglichkeiten, um sich vor Regenschauern zu schützen.

Wo: Hirschhof Karlsruhe

Wann: Ab 15 Uhr

Samstag, 2. August: Kamuna

Ob Naturkundemuseum, ZKM oder doch eher ins Badische Landesmuseum: Bei der Karlsruher Museumsnacht zahlt ihr nur einmal Eintritt und könnt bis nach Mitternacht mehrere Häuser besuchen.

Tickets gibt es online ab 10 Euro

Wann: Ab 18 Uhr

Programm Kamuna - wer macht mit und was wird geboten?

Kamuna (Archivbild) Foto: Paul Needham

Samstag, 2. August: Karidion Bass Konzert

Das Blechbläserquintett Karidion Brass feiert sein zehnjähriges Bestehen mit einem Konzert in der Christuskirche Karlsruhe. Die Gruppe gründete sich 2015 an der Musikhochschule Karlsruhe und hat sich inzwischen in der internationalen Blechbläserszene einen Namen gemacht.

Christuskirche (Archivbild) Foto: CP Schneider

Ihre Musikrichtung? Von Barockzeit-Stücken, über anspruchsvolle Originalkompositionen bis hin zu modernen, jazzigen Melodien ist einiges dabei.

Wann: Ab 19 Uhr

Wo: Kaiserallee 2

Tickets online ab 29 Euro

Sonntag, 3. August: Marotte Open-Air-Theater - mit Regen-Alternative!

Mitten im Wald entstand durch Corona eine marotte-Freiluftspielstätte. Inzwischen ist diese zum Sommer-Highlight geworden und wird auch 2025 weitergeführt.

(Archivbild) Foto: marotte

Das Beste ist: Dank einer eigens eingerichteten Regen-Alternative sind die Vorführungen nicht mehr vom Wetter abhängig. Ideal für die ganze Familie.

Programm: Ab 11 Uhr - Furzipups der Knatterdrache, Michel in der Suppenschüssel und andere

Preise: Online für Erwachsene 11 Euro, Kinder 7 Euro

Die Theaterkasse und der Einlass öffnen 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn.

Mit dem Bus 73 ab Europaplatz oder mit dem Fahrrad/zu Fuß zum Waldzentrum

Ganzes Wochenende: Circus Barelli

Menschenpyramide, Akrobatik, Hochseil-Artisten: Der Circus Gebrüder Barelli macht bis zum 17. August Station auf dem Karlsruher Messplatz. Täglich werden zwei Vorstellungen geboten.

Wann: Täglich 16 und 20 Uhr, Sonn und Feiertage 14 und 18 Uhr

Wo: Messplatz Karlsruhe

Tickets online ab 30 Euro

Circus Barelli (Archivbild) Foto: Elena Sausen