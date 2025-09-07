„Diner en blanc“: Picknick in weiß im Karlsruher Ehrenhof

Seit 2013 findet in
Karlsruhe das „ Diner en blanc“ statt. Entstanden ist der Trend vor 40 Jahren in Paris. Verschiedene Menschen treffen sich zum Picknick ganz in Weiß an einem geheimen Ort, der kurzfristig bekannt gegeben wird. In diesem Jahr war es der Ehrenhof des Karlsruher Instituts für Technologie ( KIT).
Joachim Kuhn geht bereits seit 10 Jahren zum "diner en blanc" nach Karlsruhe.
Foto: Thomas Riedel
„Das ‚diner en blanc‘ findet in vielen großen deutschen Städten statt. Wir sind hier mittlerweile zum zehnten Mal dabei und sind immer noch Feuer und Flamme“, sagt Joachim Kuhn, Gast „aus der schönen Pfalz“.
Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
Foto: Thomas Riedel
