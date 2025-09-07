Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten

„Diner en blanc“ in Karlsruhe: Weißes Picknick im KIT-Ehrenhof

Karlsruhe

„Diner en blanc“: Picknick in weiß im Karlsruher Ehrenhof

Am 6. September fand im Ehrenhof des KIT das diesjährige „diner en blanc“ statt.
Von Yannick Antritter
    • |
    • |
    • |
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel

    Seit 2013 findet in Karlsruhe das „Diner en blanc“ statt. Entstanden ist der Trend vor 40 Jahren in Paris. Verschiedene Menschen treffen sich zum Picknick ganz in Weiß an einem geheimen Ort, der kurzfristig bekannt gegeben wird. In diesem Jahr war es der Ehrenhof des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT).

    Joachim Kuhn geht bereits seit 10 Jahren zum "diner en blanc" nach Karlsruhe.
    Joachim Kuhn geht bereits seit 10 Jahren zum "diner en blanc" nach Karlsruhe. Foto: Thomas Riedel

    „Das ‚diner en blanc‘ findet in vielen großen deutschen Städten statt. Wir sind hier mittlerweile zum zehnten Mal dabei und sind immer noch Feuer und Flamme“, sagt Joachim Kuhn, Gast „aus der schönen Pfalz“.

    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt.
    Am 6. September fand das "diner en blanc" 2025 in Karlsruhe statt. Foto: Thomas Riedel
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden