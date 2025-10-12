Karlsruhe Herbstbaustellen in Karlsruhe: Darauf müssen sich Bahnfahrer einstellen

Mit dem Beginn der Herbstferien am 27. Oktober stehen auch die nächsten Baustellen in Karlsruhe in den Startlöchern. Diesmal betrifft es die Bahnfahrer. Die Bauarbeiten im Überblick.