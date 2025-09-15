Ende der Ferien, Ende der Baustellen? Wo Bahn und Auto ab heute wieder rollen – und wo nicht

Im Stadtgebiet Karlsruhe wird während der Sommerferien traditionell kräftig gebaut. Vor allem die Bahnpendler schauten dabei in diesem Jahr in die Röhre. Gleich mehrere Großbaustellen sorgten für zahlreiche Sperrungen und Umleitungen.

Großbaustellen Tullastraße/Durlacher Allee und Karlstraße/Ebertstraße abgeschlossen

Die wohl wichtigste dabei: die Modernisierung des Gleisvierecks an der Tullastraße/Durlacher Allee. Seit dem 28. Juli waren hier unter anderem Schienen, zehn Weichen und der gesamte Gleisunterbau erneuert sowie eine Gleisschmieranlage installiert worden. Das teilen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemeldung mit. Rund 4,5 Millionen Euro hat das die VBK gekostet.

Icon vergrößern Alles neu an der Tullastraße. Foto: Franziska Gebhard Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Alles neu an der Tullastraße. Foto: Franziska Gebhard

Ebenfalls seit dem 28. Juli wurde am Kreuzungsbereich Ebertstraße/Karlstraße gearbeitet. Es mussten Gleise, Weichen und eine neue Betontragplatte eingebaut werden, zudem wurden begleitend Leitungsarbeiten für die Stadtwerke Karlsruhe durchgeführt, so die VBK weiter. Kostenpunkt: 1,4 Millionen Euro. Diese Baustelle verschwindet nun ebenfalls mit dem Ende der Sommerferien.

Auch diese ÖPNV-Baustellen werden bis Montag fertig

Durlacher Allee (seit März, Erneuerung Oberleitung)

Durlacher Allee Abzweig Durlach Bahnhof (seit 28. Juli, Gleisarbeiten und Sanierung Unterwerk)

Linie S11 zwischen Ettlingen und Ittersbach (seit 30. Juli, Austausch von Schwellen und Weichenarbeiten)

Diese Straßen-Baustellen werden bis Montag fertig

Auch für die Autofahrer war die Sommerferienzeit Baustellenzeit, denn: Die beiden Großbaustellen der VBK wirkten sich auf die Straßen aus, Teil- und Vollsperrungen standen auf dem Programm. Mit der Fertigstellung der Bauarbeiten an der Durlacher Allee und der Ebert- und Karlstraße läuft ab Montag aber der Verkehr wieder.

Auch die B3 Badener Straße zwischen Max-Liebermann-Straße und Zündhütle wurde während der Ferien zur Baustelle. Die gute Nachricht: Mit Ablauf des heutigen Freitags, 12. September, soll die Vollsperrung aufgehoben werden.

Autofahrer aufgepasst: Diese Baustellen bleiben noch bestehen

Kriegsstraße

Was? Kanalbau, Fernwärme, Gas-/Wasserversorgung, Beleuchtung, Tunneltechnik, Straßenbau. Zweiter Bauabschnitt zwischen Hirschstraße und Reinhold-Frank-Straße.

Wie lange? Seit Juni 2025, Dauer voraussichtlich ein Jahr

Schlossplatztunnel

Was? Bauwerkinstandsetzung , Deckenerneuerung, Erneuerung der Tunneltechnik

Wie lange? Seit Juli 2025 bis Ende 2026; Teilsperrung bis mindestens Ende Oktober 2025

Umleitung? Über den Adenauerring

Icon vergrößern Baustelle am Schlossplatztunnel Karlsruhe. Die Bauarbeiten dauern länger. Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Baustelle am Schlossplatztunnel Karlsruhe. Die Bauarbeiten dauern länger. Foto: Thomas Riedel

Markgrafenstraße

Was? Vollsperrung: Markgrafenstraße zwischen Kreuzstraße und Rondellplatz

Wie lange? Bis Freitag, 31. Oktober

Umleitung? Über Kriegsstraße oder Hebelstraße

Zirkel

Was? Vollsperrung zwischen Ritterstraße und Lammstraße

Wie lange? Bis 14. Juli 2026

Umleitung? Über Schlossplatz

Rintheimer Querallee

Was? Vollsperrung: Rintheimer Querallee zwischen Theodor-Heuss-Allee und Büchiger Allee

Wie lange? Bis 10. Oktober

Umleitung? In Richtung Rintheim über Adenauerring, Karl-Wilhelm-Straße und Haid-und-Neu-Straße,

Aus Hagsfeld über Hirtenweg, Karl-Wilhelm-Straße und Adenauerring

Zufahrt zum Technologiepark aus Richtung Haid-und-Neu-Straße weiterhin möglich

Karoline-Luise-Tunnel

Was? Nächtliche Teilsperrung in eine Fahrtrichtung

Wie lange? Montag, 13. Oktober, bis Freitag, 17. Oktober, jeweils 20 bis 6 Uhr

Umleitung? Kriegsstraße oberirdisch

Icon vergrößern Der Karoline-Luise-Tunnel. Foto: Carmele| TMC-Fotografie Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Karoline-Luise-Tunnel. Foto: Carmele| TMC-Fotografie

Edeltrudtunnel

Was? Nächtliche Vollsperrung

Wie lange? Montag, 24. November, bis Donnerstag, 28. November, jeweils 22 bis 5 Uhr

Umleitung? Wird ausgeschildert

Bahnfahrer aufgepasst: Diese Baustellen bleiben - und kommen noch hinzu

Erneuerung Gleisbogen Marie-Alexandra-Straße: Bis 19. September 2025

Großbaustelle Daxlanden–Eckenerstraße bis Waidweg: 7. Oktober 2024 bis voraussichtlich Ende 2026

In den Herbstferien wollen die VBK und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) weitere Modernisierungsmaßnahmen durchführen. Das schreiben sie in einer gemeinsamen Pressemeldung. Folgende Linien sind dabei betroffen:

Linie S2 zwischen Blankenloch und Spöck

Linien S1/S11 zwischen Rüppurr Battstraße und Bad Herrenalb

Linie 2 in Knielingen Nord

Karlsruher Stadtbahntunnel (Revisionsarbeiten)

„Über das ÖPNV-Konzept werden die AVG und VBK ihre Fahrgäste in Kürze noch gesondert informieren“, heißt es in der Meldung abschließend.