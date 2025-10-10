Herbstbaustellen in Karlsruhe: Darauf müssen sich Bahnfahrer einstellen

Tschüss Sommerbaustellen, hallo Herbstbaustellen! Wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) bekannt geben, müssen sich die Bahnpendler in der Region in den Herbstferien auf gleich mehrere Bauarbeiten gefasst machen.
Arbeiten im Tunnel erfordern oberirdische Umleitung von Bahnlinien
- Von Samstag, 25. Oktober, ab 6.45 Uhr bis zum Donnerstag, 30. Oktober, 4 Uhr wird der komplette Karlsruher Stadtbahntunnel für den Bahnbetrieb gesperrt
- Die Tram-Linien der VBK 1, 2 und S2 und die Stadtbahnlinien der AVG S1/S11, S4, S5, S7, S8 sowie S52 werden oberirdisch umgeleitet
- Ein Busersatzverkehr wird zwischen der Haltestelle Ettlinger Tor und dem Karlsruher Hauptbahnhof eingerichtet, mit Zwischenhalten am Kongresszentrum, an der Augartenstraße und Poststraße.
- An den Haltestellen Ettlinger Tor und Kongresszentrum besteht für die Fahrgäste die Möglichkeit, von den umgeleiteten Bahnen auf Ersatzbusse in Richtung Hauptbahnhof umzusteigen.
Sperrung zwischen Blankenloch und Spöck: Bahnen werden durch Busse ersetzt
- Von Samstag, 25. Oktober, ab 6.15 Uhr bis Freitag, 31. Oktober, 3.30 Uhr wird der Streckenabschnitt Blankenloch – Spöck für den Trambetrieb der S2 gesperrt.
- Die S2 endet während des Zeitraums in Blankenloch Nord und wird dort durch die SEV-Linie 12 ersetzt.
- Die Linie S12 verkehrt auf dem üblichen Fahrweg durch Friedrichstal nach Spöck.
Tram-Linie 2: Strecke zwischen Neureuter Straße und Knielingen Nord
- Von Samstag, 25. Oktober, ab 6 Uhr bis Montag, 10. November, 3.30 Uhr, wird die Tramlinie 2 zwischen der Neureuter Straße und Knielingen Nord für den Bahnbetrieb gesperrt.
- Ein Schienenersatzverkehr wird mit der SEV-Linie 15 zwischen der Herweghstraße über die Pionierstraße und die Egon-Eiermann-Allee nach Knielingen Nord eingerichtet.
- Die Haltestelle Siemensallee kann durch den Ersatzverkehr nicht bedient werden
- Der Ersatzverkehr ist für die Fahrgäste auch beim Umstieg von den AVG-Linien S5 und S51 erreichbar
- Für Schüler wird im Verlauf der VBK-Buslinie 74 während der Zeit der Sperrung eine zusätzliche Haltestelle Bonner Straße eingerichtet, die zu Schulzeiten bedient wird.
Arbeiten der VBK im Bereich Daxlanden schreiten voran
- Die Arbeiten für die Tramlinie 3 in Daxlanden sollen am Samstag, 15. November, abgeschlossen sein.
