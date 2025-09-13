Baden im Weinrausch: Diese Weinfeste lassen den Herbst 2025 beben

Nicht nur die Pfälzer können Weinfeste feiern. Auch auf der anderen Seite des Rheins wird fleißig ausgeschenkt. Sowohl auf kleinen Dorfplätzen, als auch auf historischen Marktplätzen feiern Winzer und Weinliebhaber den edlen Tropfen.

Weinfeste Baden 2025: Heilbronner Weindorf

Icon vergrößern Luftaufnahme Weindorf 2019 Foto: Heilbronn Marketing GmbH/ Roland Schweizer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Luftaufnahme Weindorf 2019 Foto: Heilbronn Marketing GmbH/ Roland Schweizer

In Heilbronn begeistert das Weindorf ganze zehn Tage lang seine Besucher. Das Angebot reicht über Weinführungen, bis zu Themen- Weinproben. Am Mittwoch, 17. September, findet der sogenannte „Happy-Day“ statt, mit Rabattaktionen an allen Weindorf-Ständen. Live-Musik und viele weitere Highlights sorgen für ein buntes Programm.

Wann: 11. bis 20. September 2025

Wo : Marktplatz Heilbronn

Anreise: Mit Regionalbahn und S-Bahn zirka 1h 20 Minuten von Karlsruhe

Weinfest Baden 2025: Weinfest in Gengenbach

Icon vergrößern Gengenbach Weinfest Abend/ Kultur- und Tourismus GmbH Gengenbach Foto: D. Wissing Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gengenbach Weinfest Abend/ Kultur- und Tourismus GmbH Gengenbach Foto: D. Wissing

In Gengenbach wird die historische Altstadt zum Schauplatz des Weinfests, bei dem unter anderem der Winzerzug und die Krönung der neuen Weinprinzessin stattfinden. Verschiedene Bands sorgen in der „Winelounge“ für Unterhaltung.

Shopping-Fans können zudem am verkaufsoffenen Sonntag auf Schnäppchenjagd gehen. Erstmals steht auch der Klostermarkt „Gutes aus Klöstern“ mit auf dem Programm.

Wann : 13. bis 14. September 2025

Wo : Altstadt Gengenbach

Anreise: Mit der Regionalbahn zirka 1h 15 Minuten von Karlsruhe

Weinfeste Baden 2025: Durlacher Kerwe mit Weinfest

Die Durlacher Kerwe kann auf eine 400jährige Tradition zurückblicke. Die Besucher erwartet ein vielseitiges Angebot: zahlreiche Essensstände, Fahrgeschäfte sowie Live-Musik. Im Rahmen der Kerwe, findet auch das Durlacher Weinfest wieder statt, das regionale Weine präsentiert. Am Sonntag, den 21. September, lädt Durlach zudem auch zum Verkaufsoffenen Sonntag ein.

Icon vergrößern Weinfest und Kerwe Durlach Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Weinfest und Kerwe Durlach Foto: Thomas Riedel

Wann : 19. bis 22. September 2025

Wo: Saumarkt Durlach und Vorplatz Karlsburg

Anreise: Mit S-Bahnen oder Buslinien innerhalb weniger Minuten zu erreichen, Saumarkt und Karlsburg liegen fußläufig wenige Gehminuten auseinander

Weinfeste Baden 2025: Weinmarkt Bretten

Icon vergrößern Weinmarkt Bretten Foto: Marcel Winter, Stadt Bretten Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Weinmarkt Bretten Foto: Marcel Winter, Stadt Bretten

Zahlreiche Weingüter präsentieren beim Weinmarkt Bretten ihre edlen Tropfen. Die Highlights: Ein Buttenmarsch am Sonntag, der mit Musik durch die Fußgängerzone zieht und eine Traubenpressaktion.

Mit dem Schlenderpass können Weinliebhaber von Stand zu Stand ziehen und acht verschiedene Weine probieren, inklusive Glas und Umhängetasche. Zudem findet am Sonntag, 28. September, ein verkaufsoffener Sonntag in Bretten statt.

Wann : 25. bis 29. September 2025

Wo : Marktplatz Bretten

Anreise: Zirka 20-30 Minuten mit der Regionalbahn von Karlsruhe

Weinfeste Baden 2025: Ortenauer Weinfest

Icon vergrößern Impressionen Weinfest Ortenau 2023 Foto: Andreas Wenck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Impressionen Weinfest Ortenau 2023 Foto: Andreas Wenck

Im Herzen von Offenburg findet zum 66. Mal eines der größten Weinfeste in Baden statt. Winzer, Weingüter und Genossenschaften präsentieren eine breite Auswahl an Weinen, Sekten und Seccos. Besucher können über 200 verschiedene Tropfen probieren. Für Unterhaltung sorgen vier Bühnen mit Live-Musik. Kulinarisch bieten zahlreiche Stände regionale Spezialitäten an. An Wochenendtagen verkehren Sonderbusse für eine bequeme An- und Abreise.

Wann : 26. bis 29. September 2025

Wo : Marktplatz Offenburg: Lindenplatz rund um das historische Kaufhaus

Anreise: Mit Regionalbahn zirka 48 Minuten von Karlsruhe

Weinfeste Baden 2025: Heidelberger Weindorf

Icon vergrößern Heidelberger Weinfest, Abendstimmung Oktober 2021 Foto: Tobias Schwerdt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Heidelberger Weinfest, Abendstimmung Oktober 2021 Foto: Tobias Schwerdt

Zum vierten Mal lädt das Weindorf in Heidelberg zum Genießen ein. Neben dem vielfältigen Weinangebot können Besucher die Sehenswürdigkeiten von Heidelberg bestaunen. Ein besonderer Tipp für Weinliebhaber ist das Set „Heidelberger Dreiklang“ , bestehend aus drei Heidelberger Weinen der Weingüter Bauer, Clauer und Winter. Es umfasst jeweils eine Flasche der beliebtesten Sorten.

Wann : 30. September bis 12. Oktober 2025

Wo : Altstadt Heidelberg

Anreise: Direktverbindungen ab Karlsruhe Hauptbahnhof, zirka 30-45 Minuten

Weinfeste Baden 2025: Winzer-Kirwi in Kappelrodeck

Das Programm des Weinfests bietet einige Highlights, wie das Bobby-Car-Rennen oder die Winzerolympiade mit den Disziplinen Fassrollen, Traubenstampfen und Fassfüllen. Es werden vielfältige Gastronomie- und Weinstände angeboten. Für die musikalische Unterhaltung gibt es Bühnen in drei Festbereichen. Am Sonntag, 19. Oktober, fährt ein Dampfzug des Achertäler Eisenbahnvereins die Festbesucher bis nach Kappelrodeck.

Wann : 18. bis 19. Oktober 2025

Wo : Hauptstraße/ Marktplatz 77876 Kappelrodeck Achertal

Anreise: Keine Bahnverbindung, Autofahrt zirka 45 Minuten von Karlsruhe

Weinfeste Baden 2025: Nacht der Weine in Baden-Baden

Icon vergrößern Förderverein Wein, Tourismus, Kultur und Kunst im Rebland e.V." Foto: Förderverein Wein, Tourismus, Kultur und Kunst im Rebland e.V." Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Förderverein Wein, Tourismus, Kultur und Kunst im Rebland e.V." Foto: Förderverein Wein, Tourismus, Kultur und Kunst im Rebland e.V."

13 Betriebe aus dem Baden-Badener Rebland stellen bei der „Nacht der Weine“ ihre edlen Tropfen vor. Der Eintritt ist frei. Die Weinverkostungen erfolgen über ein Chip-System, mit dem Gäste Probierschlücke erwerben können. Begleitet wird das Event von Live-Musik und kulinarischen Angeboten. Die Veranstaltung dauert von 18 bis 23 Uhr.

Wann : 8. November 2025

Wo : Altes E-Werk Baden-Baden

Anreise: 45 Minuten mit der Regionalbahn von Karlsruhe