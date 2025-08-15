Bierchen, Beats und bummeln: Das Karlsruher Wochenende im Überblick

Ab 14. August: Schlosslichtspiele

Ab Donnerstag bringen Medienkunst, Illuminationen und leuchtende Aktionen die Fassade des Karlsruher Schlosses zum Leuchten. Einfach Decke mitnehmen und auf dem Rasen gemütlich machen.

Wann: Donnerstag ab 21.15 Uhr, ab Montag, 19. August, starten die Schlosslichtspiele Woche für Woche jeweils 15 Minuten früher.

Wo: Auf der Grünfläche vor dem Karlsruher Schloss, Innenstadt

Icon vergrößern Schlosslichtspiele Karlsruhe (Archivbild) Foto: Paul Needham Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Schlosslichtspiele Karlsruhe (Archivbild) Foto: Paul Needham

Freitag, 15. August: Lounge 76

Cocktails und Aperol zum Afterwork auf dem Marktplatz schlürfen, Freunde treffen, dazu Musik. Die Lounge 76 ist ein Projekt der Citiyinitative Karlsruhe, die dieses Jahr dreimal stattfindet.

Wann: 17 bis 23 Uhr

Wo: Marktplatz Karlsruhe

Icon vergrößern Lounge 76 am 19. Juli 2025. Foto: Paul Needham Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Lounge 76 am 19. Juli 2025. Foto: Paul Needham

Samstag, 16. August: Hoffest in der Kulturküche

Essen, Trinken, Musik und Sommer-Vibes: die Kulturküche lädt zum Hoffest ein. Auch ein kleiner Flohmarkt findet dort von 13 bis 16 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Wann: 13 bis 21 Uhr

Wo: Kaiserstraße 47, 76131 Karlsruhe

Icon vergrößern (Archivbild) Foto: Kulturküche Karlsruhe Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen (Archivbild) Foto: Kulturküche Karlsruhe

Samstag, 16. August: Kruschtlmarkt in Durlach

Am Samstag startet die Schnäppchenjagd in Durlach! Denn der Kruschtlmarkt kehrt vor die Kulisse der Durlacher Karlsburg zurück. Die Arbeitsgemeinschaft Durlacher und Auer Vereine e.V. organisiert den Flohmarkt und bietet auch Kleinigkeiten zum Snacken an.

Wann: 8 bis 16.15 Uhr

Wo: Karlsburg Durlach

Icon vergrößern Kruschtlmarkt Foto: Arbeitsgemeinschaft Durlacher und Auer Vereine e.V. Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kruschtlmarkt Foto: Arbeitsgemeinschaft Durlacher und Auer Vereine e.V.

Sonntag, 17. August: AC/DC-Vorglühen

Bevor am Sonntagabend das Konzert der Kultband „AC/DC“ vom Gelände der Messe Karlsruhe dröhnt, ist im Club Stadtmitte zuerst Warm-up angesagt: Mit Merch-Stand, passender Musik und coolen Drinks! Der Eintritt ist frei.

Wann: 10 bis 17 Uhr

Wo: Baumeisterstr. .3

Icon vergrößern AC/DC kommt nach Karlsruhe Foto: Christie Goodwin Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen AC/DC kommt nach Karlsruhe Foto: Christie Goodwin