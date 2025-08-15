Logo ka-news.de
Veranstaltungen am Wochenende: Schnäppchen, Beats, Bierchen!

Veranstaltungen

Bierchen, Beats und bummeln: Das Karlsruher Wochenende im Überblick

Beleuchtete Schlossfassaden, spritzige Cocktails und ein kunterbunter Flohmarkt – in Karlsruhe ist Wochenende angesagt! 5 Event-Tipps aus der Redaktion.
Von Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    • |
    Die Lounge 76 kehrt am Samstag auf den Marktplatz zurück.
    Die Lounge 76 kehrt am Samstag auf den Marktplatz zurück. Foto: Paul Needham

    Ab 14. August: Schlosslichtspiele

    Ab Donnerstag bringen Medienkunst, Illuminationen und leuchtende Aktionen die Fassade des Karlsruher Schlosses zum Leuchten. Einfach Decke mitnehmen und auf dem Rasen gemütlich machen.

    • Wann: Donnerstag ab 21.15 Uhr, ab Montag, 19. August, starten die Schlosslichtspiele Woche für Woche jeweils 15 Minuten früher.
    • Wo: Auf der Grünfläche vor dem Karlsruher Schloss, Innenstadt
    Schlosslichtspiele Karlsruhe (Archivbild)
    Schlosslichtspiele Karlsruhe (Archivbild) Foto: Paul Needham

    Freitag, 15. August: Lounge 76

    Cocktails und Aperol zum Afterwork auf dem Marktplatz schlürfen, Freunde treffen, dazu Musik. Die Lounge 76 ist ein Projekt der Citiyinitative Karlsruhe, die dieses Jahr dreimal stattfindet.

    • Wann: 17 bis 23 Uhr
    • Wo: Marktplatz Karlsruhe
    Lounge 76 am 19. Juli 2025.
    Lounge 76 am 19. Juli 2025. Foto: Paul Needham

    Samstag, 16. August: Hoffest in der Kulturküche

    Essen, Trinken, Musik und Sommer-Vibes: die Kulturküche lädt zum Hoffest ein. Auch ein kleiner Flohmarkt findet dort von 13 bis 16 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

    • Wann: 13 bis 21 Uhr
    • Wo: Kaiserstraße 47, 76131 Karlsruhe
    (Archivbild)
    (Archivbild) Foto: Kulturküche Karlsruhe

    Samstag, 16. August: Kruschtlmarkt in Durlach

    Am Samstag startet die Schnäppchenjagd in Durlach! Denn der Kruschtlmarkt kehrt vor die Kulisse der Durlacher Karlsburg zurück. Die Arbeitsgemeinschaft Durlacher und Auer Vereine e.V. organisiert den Flohmarkt und bietet auch Kleinigkeiten zum Snacken an.

    • Wann: 8 bis 16.15 Uhr
    • Wo: Karlsburg Durlach
    Kruschtlmarkt
    Kruschtlmarkt Foto: Arbeitsgemeinschaft Durlacher und Auer Vereine e.V.

    Sonntag, 17. August: AC/DC-Vorglühen

    Bevor am Sonntagabend das Konzert der Kultband „AC/DC“ vom Gelände der Messe Karlsruhe dröhnt, ist im Club Stadtmitte zuerst Warm-up angesagt: Mit Merch-Stand, passender Musik und coolen Drinks! Der Eintritt ist frei.

    • Wann: 10 bis 17 Uhr
    • Wo: Baumeisterstr. .3
    AC/DC kommt nach Karlsruhe
    AC/DC kommt nach Karlsruhe Foto: Christie Goodwin
