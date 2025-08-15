Bierchen, Beats und bummeln: Das Karlsruher Wochenende im Überblick

Ab 14. August: Schlosslichtspiele
Ab Donnerstag bringen Medienkunst, Illuminationen und leuchtende Aktionen die Fassade des Karlsruher Schlosses zum Leuchten. Einfach Decke mitnehmen und auf dem Rasen gemütlich machen.
- Wann: Donnerstag ab 21.15 Uhr, ab Montag, 19. August, starten die Schlosslichtspiele Woche für Woche jeweils 15 Minuten früher.
- Wo: Auf der Grünfläche vor dem Karlsruher Schloss, Innenstadt
Freitag, 15. August: Lounge 76
Cocktails und Aperol zum Afterwork auf dem Marktplatz schlürfen, Freunde treffen, dazu Musik. Die Lounge 76 ist ein Projekt der Citiyinitative Karlsruhe, die dieses Jahr dreimal stattfindet.
- Wann: 17 bis 23 Uhr
- Wo: Marktplatz Karlsruhe
Samstag, 16. August: Hoffest in der Kulturküche
Essen, Trinken, Musik und Sommer-Vibes: die Kulturküche lädt zum Hoffest ein. Auch ein kleiner Flohmarkt findet dort von 13 bis 16 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.
- Wann: 13 bis 21 Uhr
- Wo: Kaiserstraße 47, 76131 Karlsruhe
Samstag, 16. August: Kruschtlmarkt in Durlach
Am Samstag startet die Schnäppchenjagd in Durlach! Denn der Kruschtlmarkt kehrt vor die Kulisse der Durlacher Karlsburg zurück. Die Arbeitsgemeinschaft Durlacher und Auer Vereine e.V. organisiert den Flohmarkt und bietet auch Kleinigkeiten zum Snacken an.
- Wann: 8 bis 16.15 Uhr
- Wo: Karlsburg Durlach
Sonntag, 17. August: AC/DC-Vorglühen
Bevor am Sonntagabend das Konzert der Kultband „AC/DC“ vom Gelände der Messe Karlsruhe dröhnt, ist im Club Stadtmitte zuerst Warm-up angesagt: Mit Merch-Stand, passender Musik und coolen Drinks! Der Eintritt ist frei.
- Wann: 10 bis 17 Uhr
- Wo: Baumeisterstr. .3
