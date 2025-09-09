Ab wie vielen Punkten ist der Führerschein weg?

In Deutschland gelten zahlreiche Vorschriften, an die sich alle Verkehrsteilnehmer halten müssen. Sie sind in der Straßenverkehrsordnung (StVO) festgehalten. Wer gegen Verkehrsregeln verstößt und dabei erwischt wird, muss mit einer Strafe rechnen. Je nach Schwere des Vergehens fällt diese unterschiedlich aus. Neben einem Bußgeld drohen unter anderem auch Punkte in Flensburg. Sammeln Verkehrssünder wiederholt Punkte, werden sie ab einer gewissen Zahl sprichwörtlich aus dem Verkehr gezogen. Ab wie vielen Punkten der Führerschein weg ist, erfahren Sie hier.

Ab wann bekomme ich Punkte in Flensburg?

Für Verstöße im Straßenverkehr kann es je nach Schwere der Tat entweder ein, zwei oder drei Punkte in Flensburg geben. Das gilt nicht nur für Autofahrer, auch Verstöße beim Fahren von Lkw, Motorrädern und Fahrrädern werden im Fahreignungsregister (FAER) vermerkt. Wie viele Punkte es für welches Delikt gibt, kann auf der Webseite des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) nachgelesen werden.

Führerschein: Ab wie viel Punkten kommt es zum Fahrverbot?

Laut dem Bundesministerium für Verkehr (BMV) gibt es insgesamt drei Maßnahmenstufen, wobei die letzte der Entzug des Führerscheins ist. Sammelt ein Autofahrer vier bis fünf Punkte, greift die erste Maßnahmenstufe. Der Fahrer erhält eine Ermahnung von der Fahrerlaubnisbehörde und wird über die entsprechenden Maßnahmenstufen informiert. In dieser Zeit besteht die Möglichkeit, ein Fahreignungsseminar zu besuchen und dadurch einen Punkt abzubauen.

Wer sechs bis sieben Punkte gesammelt hat, erreicht die zweite Maßnahmenstufe. Nun erhält der betroffene Autofahrer eine Verwarnung mit dem deutlichen Hinweis, dass das Sammeln weiterer Punkte zum Entzug der Fahrerlaubnis führt. Zwar kann ein Fahreignungsseminar freiwillig besucht werden, Punkte können während dieser Stufe allerdings nicht mehr abgebaut werden.

Die letzte Maßnahmenstufe tritt laut BMV bei acht oder mehr Punkten ein. Heißt: In Deutschland wird der Führerschein entzogen, sobald ein Autofahrer acht Punkte gesammelt hat. Die Folge: ein sechsmonatiges Fahrverbot.

Fahrverbot: Können Punkte wieder verfallen?

Nach einer gewissen Zeit können die gesammelten Punkte abgebaut werden. Laut dem Bundesministerium für Verkehr werden leichte Verstöße mit einem Punkt nach zweieinhalb Jahren aus dem Register gelöscht. Bei besonders schweren Ordnungswidrigkeiten mit zwei Punkten beträgt die Tilgungsfrist fünf Jahre. Straftaten mit drei Punkten, die bereits zum Entzug des Führerscheins geführt haben, verfallen erst nach zehn Jahren.

Wer Auskunft über den eigenen Punktestand haben möchte, kann diesen beim Kraftfahrt-Bundesamt in Flens­burg erfragen. Dies kann auf verschiedene Arten erfolgen: Entweder online per Ausweis-App, schriftlich per Post oder aber persönlich vor Ort.