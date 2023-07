Chrono24, der nach eigenen Angaben weltweit führender Online-Marktplatz für Luxusuhren mit Sitz in Karlsruhe, hat einen wahren "Transfercoup" gelandet. Das Unternehmen aus der Hoepfner-Burg verkündet am Mittwoch, 12. Juli, dass Fußballer Cristiano Ronaldo als Investor gewonnen werden konnte.

Ronaldo nutzt Chrono24 regelmäßig

Der fünffache Weltfußballer gilt in der Uhren-Community als begeisterter Sammler. Wie hoch der Invest Ronaldos über seine Firma CR7 SA ist, geben die Karlsruher nicht bekannt.

CEO von Chrono24, Tim Stracke mit Cristiano Ronaldo. | Bild: Chrono24

"Niemand bringt so viel Leidenschaft für Luxusuhren auf die Weltbühne wie Cristiano", so CEO von Chrono24, Tim Stracke auf der Website des Unternehmens.

"Er hat bereits seinen Platz als einer der größten Sportler der Geschichte zementiert und beweist als Investor seine scharfsinnige Kenntnis von Luxus und Technologie. Gepaart mit seiner authentischen, bewährten Leidenschaft für das Uhrensammeln macht es ihn zum perfekten Partner bei der weiteren globalen Expansion und dem nächsten Kapitel von Chrono24", so Stracke weiter.

Ronaldo verdient 136 Millionen Dollar

Auch Christian Ronaldo selbst äußert sich auf der Unternehmenswebsite zu seinem neuesten Investment: "Als langjähriger Uhrensammler und regelmäßiger Nutzer von Chrono24 ist es mir eine Freude, Gesellschafter des Unternehmens zu werden. Chrono24 bietet Millionen von Uhrenliebhabern aus der ganzen Welt einen Ort, um ihre Leidenschaft zu teilen. Die globale Vernetzung, die durch die Plattform ermöglicht wird, ist etwas, das ich außerordentlich schätze und freue mich daher sehr, ab sofort ein Teil davon zu sein."

Der 38-Jährige - der seit Januar 2023 - für den saudi-arabischen Verein Al Nassr seine Fußballschuhe schnürt, ist laut einem aktuellen Bericht von "Forbes" der bestbezahlteste Sportler im Jahr 2023. Über seine Verträge bei Manchester United, Al Nassr sowie mehrere Werbeverträge nimmt CR7 rund 136 Millionen US-Dollar ein.

Chrono24 musste im Februar noch Stellen abbauen

Für das Karlsruher Unternehmen ist das Ronaldo-Investment nach einem Rückschlag Anfang 2023, eine positive Nachricht. Im Februar hatte das Unternehmen überraschend die Entlassung von 65 Mitarbeitern verkündet. 40 davon mussten am Standort Karlsruhe gehen.

Chrono24 feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Mit über 500.000 Uhren von über 3.000 Händlern und 30.000 Privatverkäufern in mehr als 120 Ländern erreicht das Portal mehr als neun Millionen Unique Visitors pro Monat.Chrono24 beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter in seinen Büros in Karlsruhe, Berlin, New York, Miami, Tokio und weiteren Standorten.