Was ist die Zukunft von virtuellem Lernen, Arbeiten und Erleben - die Zukunft einer virtuellen Gemeinschaft? Diesen und weiteren Fragen widmet sich der kommende #digiTALK.

Welche Befürchtungen haben Menschen in Bezug auf das Metaverse?

"Metaverse for the People - Ergebnisse aus einer internationalen Nutzerbefragung" lautet der Titel des Impulsvortrag von Dr. Daniel Duwe, welcher Leiter des Teams JOint Innovation Hub Heilbronn des Fraunhofer Instituts für System-und Innovationsforschung ISI ist. Seit insgesamt sieben Jahren forscht er bei Fraunhofer an innovativen Technologien in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

#digiTALK-Referent Daniel Duwe | Bild: ps

In seinem Vortrag geht er der Frage nach: Welche Vorstellungen, Wünsche und Befürchtungen haben Menschen aus unterschiedlichen Regionen im Bezug auf Metaverse? Als Grundlage dienen dabei die Ergebnisse einer repräsentativen Nutzerbefragung zum Metaverse in den Ländern USA, China und Deutschland.

Konferenzen und Parties im digitalen Raum

"Per Anhalter durchs Metaverse" lautet ein weiterer Impulsvortrag von Thomas Zorbach, welcher Gesellschafter der Agentur vm-people ist und gemeinsam mit seinem Team, Unternehmen und Organisationen dabei unterstützt bessere Geschichten zu finden und zu erzählen. Seit 2011 unterrichtet er an der Karlshochschule International University in Karlsruhe in den Fächern New Media, Storytelling und Marketing. 2020 wurde er zum Vorsitzenden des Hochschulrates berufen.

#digiTALK-Referent Thomas Zorbach | Bild: ps

Nachdem ihn die Pandemie vor drei Jahren zwang, seine gewohnte Welt zu verlassen, bereist Thomas Zorbach jenen Raum der als Metaverse bekannt wurde. Ausgestattet mit einem Headset und Controllern veranstaltet er regelmäßig Konferenzen und Partys, gibt Unterricht und Theaterkurse und erforscht wie immersive Technologien wie Virtual, -Augmented- und Mixes Reality unser Leben verändern. In seinem Vortrag teilt er seine Reiseerfahrungen.

Wie geht Kunst im Metaverse?

"Metaverse - Medienkunst - Bodies Beyond Limits?" nennt sich der Impulsvortrag von Regina M. Bäck. Sie beschäftigt sich mit Fragen Digitaler Transformation in Bildungskontexten und partizipativer Teilhabe der Mitgestaltung dieser. Ihre Themen sind unter anderem: Medienkunstpädagogik unter Einbezug von Augmented und Virtual Reality sowie Kryptotechnologie und- kunst.

#digiTALK-Referentin Regina Bäck | Bild: Philipp Ledenyi

Im Rahmen ihres Vortrags werden jugendliche Künstler Kryptokunst im Metaverse präsentieren. Dafür werden via Bodytracking Menschenbilder reflektiert. Im Vortrag werden Fragen rund um Menschsein im Zeichen digitaler Transformation diskutiert.

Vorbeikommen - Mitdiskutieren!

Bei allen Vorträgen ist das Publikum herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Die Moderation übernimmt auch dieses Mal Uwe Gradwohl, der Leiter der Redaktion Wissen beim SWR.

Wo? Triangel, Kaiserstraße 93, 76133 Karlsruhe

Wann? Dienstag, 20. Juni, 19 Uhr. Einlass ab 18.30 Uhr

Weitere Infos unter www.digitalk-karlsruhe.de