Die Veranstaltungsreihe #digiTALK setzt sich mit Themen der digitalen Welt von morgen auseinander und rückt gezielt Diskussionen und Austausch in den Mittelpunkt. Die Themen verstehen sich als Karlsruher Beitrag zu aktuellen Debatten einer zunehmend digitalen und vernetzten Gesellschaft.

Am Dienstag, 20. Juni, geht es diesmal um das Thema "Exploring the Metaverse - Aufbruch in ein neues (Parallel-) Universum".

Was im Science-Fiction-Film noch ein Zukunftsszenario ist, ist von unserem Alltag gar nicht mehr so weit entfernt: die virtuelle Realität und damit der Umzug unseres Ichs in den virtuellen Raum. Aber wie verändern neue, virtuelle Plattformen unseren Blick auf Gesellschaft, Mensch, Identität und Wissenschaft? Was ist die Zukunft von virtuellem Lernen, Arbeiten und Erleben und damit die Zukunft einer virtuellen Gemeinschaft?

Bild: ps

Nach kurzen Impulsvorträgen folgt eine Podiumsdiskussion. Das Publikum ist herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Moderiert wird die Veranstaltung von Uwe Gradwohl, Leiter der Redaktion Wissen beim SWR

Wo? Triangel, Kaiserstraße 93, 76133 Karlsruhe

Wann? Dienstag, 20. Juni, 19 Uhr. Einlass ab 18.30 Uhr

Weitere Infos unter www.digitalk-karlsruhe.de