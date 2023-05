Diese Themen werden am Mittwoch, 17. Mai 2023, um 19 Uhr im Rahmen des nächsten #digiTALK an der Karlshochschule International University, diskutiert. "Unser neuer Studi heißt ChatGPT - Perspektiven auf KI in Bildung und Wissenschaft" lautet der Titel und auf dem Podium sitzen:

Robert Lepenies, Präsident der Karlshochschule International University

Robert Lepenies leitet seit 1. Oktober 2022 die Karlshochschule International University in Karlsruhe als neuer Präsident. Nach Studien in Oxford, an der London School of Economics, der Yale University und am European University Institute in Florenz forschte der Politikwissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und war danach ein Jahr lang an der Karlshochschule als Professor für Plurale und Heterodoxe Ökonomik tätig.

Robert Lepenies | Bild: Karlshochschule

Sein Impulsvortrag "Generative KI und die (notwendige) Transformation der Hochschulen" - Generative KI stellt zeitgemäße Bildung auf die Probe“ befasst sich mit den Auswirkungen von KI auf Arbeitsmarkt, Informationsökosysteme und die damit verbundenen notwendigen Herausforderungen an zeitgemäße Bildungsansprüche. Ich plädiere für die Transversität als eine Hochschule der Zukunft, in dem kritische Digitalkompetenzen gelernt, erprobt und erlebt werden.

Natalie Beyer, Data Scientist von LAVRIO Solutions

Natalie Beyer ist Data Scientist und Gründerin der Unternehmensberatung Lavrio.solutions. Sie berät Unternehmen dabei businessrelevante KI-Anwendungsfälle zu finden und diese anschließend auch umzusetzen. Zudem gibt sie Schulungen und Weiterbildungen zu den Themen Einführung in KI, KI-Projekte umsetzen und KI-Anwendungen programmieren.

Natalie Beyer | Bild: Liene Zake

In dem Vortrag wird ein kurzer Einblick in die technologischen Entwicklungen im Bereich der Sprachtechnologie gegeben. Es wird darauf eingegangen, wie das Modell trainiert wurde und wie die dahinter liegende Datenbasis aussieht. Zusätzlich wird ein kritischer Blick auf den Datenschutz geworfen und Alternativen zu ChatGPT aufgezeigt.

Human Nagafi, Digital-Experten und Vorstand der 1789 Innovations AG

Human ist Mitgründer und Vorstand der 1789 Innovations AG. Zuvor war Human bei der PwC AG in New York City als Manager (Prokurist) im Bereich New Ventures tätig. Darüber hinaus hat er maßgeblich den Aufbau des „PwC Experience Center Deutschland“ verantwortet, das kreative und innovative Lösungen gemeinsam mit Mitarbeitern und Kunden gestaltet sowie umsetzt.

Human Nagafi | Bild: privat

Human hat Erfahrungen in den Branchen Moblility Services, Financial Services, Professional Services, Manufacturing, Entertainment, Health Care, Public Services und Startups. Der Impulsvortrag"KI & ChatGPT - Schlangenöl oder Paradigmenwechsel in der Wissensarbeit?" ist eine kritische Betrachtung der Grenzen des Hypes um KI-Technologien und wie es dennoch die Arbeitswelt der Wissensarbeiter nachhaltig revolutionieren wird.

Der Paradigmenwechsel, der sich abzeichnet, verlagert den Fokus vom Abrufen von Lösungen hin zur verstärkten Betonung der Problemidentifikationsfähigkeit. Der Vortrag versucht die Chancen und Risiken der neuen Möglichkeiten aufzuzeigen.

Eintritt frei

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einlass ist um 18.30 Uhr. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Moderiert wird die Veranstaltung von Uwe Gradwohl, Leiter der Redaktion Wissen beim SWR und langjähriger Moderator des #digiTALKs. Weitere Informationen: www.digitalk-karlsruhe.de

Die Veranstaltungsreihe #digiTALK setzt sich mit Themen der digitalen Welt von morgen auseinander und rückt gezielt Diskussion und Austausch in den Mittelpunkt. Die Themen verstehen sich als Karlsruher Beitrag zu aktuellen Debatten einer zunehmend digitalen und vernetzten Gesellschaft. Der digiTALK ist ein Gemeinschaftsprojekt des Wissenschaftsbüros der Stadt Karlsruhe, der Initiative karlsruhe.digital, dem ZKM | Zentrum für Kunst und Medien und des Nachrichtenportals ka-news.de sowie der Karlshochschule International University.