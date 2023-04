Karlsruhe vor 1 Stunde

Unser neuer Studi heißt ChatGPT: Karlsruher digiTALK zu Perspektiven von KI

"Unser neuer Studi heißt ChatGPT – Perspektiven auf KI in Bildung und Wissensgesellschaft" - unter diesem Titel lädt das Abendformat digiTALK am Mittwoch, 17. Mai, zum Austausch in die Karlshochschule ein.