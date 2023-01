Rastatt vor 34 Minuten

Rastatt Bahnhof: Mädchengang tritt auf 14-Jährige ein und keiner hilft - Video kursiert im Internet

In Rastatt ist am vergangenen Samstag eine 14-Jährige Opfer eines Angriffs durch eine Mädchengruppe geworden. Das bestätigt das Polizeipräsidium in Offenburg, nachdem bereits ein entsprechendes Video im Internet kursierte. Das Mädchen musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Die Angreiferinnen konnten inzwischen ermittelt werden und müssen in der Folge mit Strafanzeigen rechnen.