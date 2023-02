Stuttgart vor 2 Stunden

A8 bei Pforzheim ist deutscher Stau-Spitzenreiter

Auf der Autobahn 8 bei Pforzheim haben Autofahrer im Jahr 2022 bundesweit die meiste Zeit im Stau verloren. Der Abschnitt zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Süd in Fahrtrichtung Stuttgart war mit 3.200 Staustunden der Stau-Hotspot in Deutschland, wie der ADAC in seiner Bilanz für Baden-Württemberg mitteilte.