Im Zuge der Bauarbeiten an der A8 wird die Anschlussstelle Pforzheim-Ost für folgenden Zeitraum gesperrt. Die Sperrungen betreffen sowohl Zu- wie auch Abfahrten:

in Fahrtrichtung Stuttgart: ab Montag, 24. April bis Ende 2024

in Fahrtrichtung Karlsruhe: ab Mittwoch, 31. Mai bis einschließlich Freitag, 1. September 2023

Zur Durchführung muss im genannten Zeitraum die Auffahrt zur A8 in Fahrtrichtung Stuttgart für den Verkehr gesperrt werden. Während dieser Zeit werden im Bereich der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Karlsruhe Vorbereitungen umgesetzt, die notwendig sind, um den Verkehr der A8 ab Sommer 2023 auf die neuen provisorischen Fahrbahnen zwischen der B10-Behelsbrücke und der Enzbrücke umlegen zu können.

A8 Richtung Karlsbad, Höhe Wolfartsweier

Zeitgleich wird eine neue provisorische Auf- und Abfahrtsrampe gebaut. Ebenso erfolgt im Bereich der Anschlussstelle die Dammschüttung, die für den weiteren Bauverlauf notwendig ist. Durch die zeitweise Bündelung der Sperrungen der Auf- bzw. Abfahrten in Fahrtrichtung Karlsruhe und Stuttgart können die Erd- und Straßenbauarbeiten im Bereich des "Stuttgarter Hangs" durchgängig durchgeführt werden.

Umleitungsstrecken während der Sperrung der Anschlussstelle

Der regionale Verkehr wird während der Sperrung der Auf- und Abfahrten an der Anschlussstelle Pforzheim-Ost über die bestehenden Bedarfsumleitungen geführt: In Fahrtrichtung Stuttgart: Die Umleitung des Verkehrs von der A8 verläuft ab der Anschlussstelle Pforzheim-Nord über die U7a zur Anschlussstelle Pforzheim-Ost.

Anschlussstelle im Süden an die A8.

Von der Anschlussstelle Pforzheim-Ost wird über die U9 zur Anschlussstelle Pforzheim-Süd auf die A8 in Richtung Stuttgart geleitet. In Fahrtrichtung Karlsruhe: Die Umleitung des Verkehrs von der A8 verläuft ab der Anschlussstelle Pforzheim-Süd über die U26a zur B10 bzw. Anschlussstelle Pforzheim-Ost. Von der Anschlussstelle Pforzheim-Ost wird über die U28 zur Anschlussstelle Pforzheim-Nord auf die A8 in Richtung Karlsruhe geleitet.

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest appelliert an alle VerkehrsteilnehmerInnen, sich unbedingt an die ausgewiesenen Umleitungen zu halten und nicht den Routenempfehlungen von Navigationssystemen zu folgen.