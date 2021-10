vor 3 Stunden Verena Müller-Witt Karlsruhe Projekt "Afrika-Savanne" im Karlsruher Zoo schreitet voran: Zebras dürfen als erstes in die "Afrika-WG" einziehen

Es geht voran mit den Bauprojekten im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe. Nachdem vor fast zwei Wochen die Luchs-Anlage auf dem Lauterberg eröffnet wurde, folgte am Montag, den 18. Oktober, der erste Teil der Afrika-Savanne. Das heißt: Zwei von insgesamt vier Bauabschnitten sind somit abgeschlossen. In diesem Zusammenhang wurde gleichzeitig das neue "Wahrzeichen der Afrika-Savanne" präsentiert - ein von der Volksbank Karlsruhe gestifteter Baobab Baum. Mit dem Projekt "Afrika-Savanne" sollen sämtliche Afrika-Huftiere des Zoos in einer großen Anlage miteinander verbunden werden. Gleichzeitig werden den Tieren so mehr natürliche Rückzugsräume geboten und dem Besucher mehr Nähe zu den Tieren ermöglicht.