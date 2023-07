Auf Anfrage der Redaktion bestätigt eine Sprecher der Polizei Karlsruhe den Einsatz des Hubschraubers. Vorausgegangen war ein versuchter Einbruch an einem Einfamilienhauses in der Schumannstraße gegen 1.45 Uhr. Ein Bewohner des Hauses bemerkte die Einbrecher und verständigte die Polizei.

"Die beiden Männer machten sich offenbar an der Haustür des Anwesens zu schaffen. Nachdem der Einbruchsversuch misslang, ergriffen die Unbekannten die Flucht. Eine anschließend eingeleitete Fahndung, in welche auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, verlief ohne Erfolg. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und hat die weiteren Ermittlungen übernommen", so die Polizei Karlsruhe.

Erst kürzlich - am 27. Juni - war gegen 2 Uhr ebenfalls eine Polizeihubschrauber über Wolfartsweier in der Luft. Hier wurde nach einem Flüchtigen gesucht der zuvor mit einem Freund in einem Auto vor der Polizei geflüchtet war.