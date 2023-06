Auf Anfrage der Redaktion bestätigt die Polizei Karlsruhe: Gegen 2 Uhr war am 27. Juni in besagtem Bereich tatsächlich ein Polizei-Hubschrauber im Einsatz. Dieser habe wohl Unterstützung bei der Festnahme von flüchtigen Personen geleistet, so die Polizei im telefonischen Gespräch.

Laut bisherigen Informationen endete eine kleinere Verfolgungsjagd im Bereich der Total Tankstelle in Wolfartsweier, als die Polizeibeamten einen Lkw zum Halten brachten. Die Insassen flohen daraufhin zu Fuß, heißt es vonseiten der Polizei.

Unter anderem durch den Einsatz einer Hundestaffel konnten die flüchtigen Personen schließlich vorläufig festgenommen werden. Weshalb die Verfolgungsjagd zustande kam, kommuniziert die Polizei Karlsruhe bislang nicht.

Sobald der Redaktion weitere Informationen vorliegen, wird der Artikel an dieser Stelle aktualisiert.