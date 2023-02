von Lorenzo Gavarini

Man kennt die Situation: Es ist Sommer, die Sonne scheint, brütende Hitze. Man will sich im Garten oder auf dem Balkon ein kühles Getränk und ein bisschen Obst gönnen und schon sind sie überall: Wespen. Die Insekten nerven, stechen und manche bekommen sogar panische Angst vor ihnen. Aber kann man überhaupt etwas gegen die kleinen Tierchen unternehmen? Denn was viele nicht wissen: Wespen stehen unter Artenschutz, sie unnötig stören oder sogar verletzen ist verboten. Welche Mittel helfen gegen Wespen? Und wie schafft man es, ihnen dabei nicht zu schaden?

Mittel gegen Wespen: Was kann man tun?

Es gibt einige Tricks mit denen man Wespen, möglichst ohne ihnen zu schaden, vertreiben kann. Dazu zählen die folgenden:

Sprühflasche mit Wasser

Kaffeepulver oder Knoblauch

Zitronen und Duftnelken

Ätherische Öle

Aufgeschnittene Trauben

Mittel gegen Wespen: Sprühflasche mit Wasser

Sicherlich das einfachste und ungefährlichste Mittel gegen Wespen, sowohl für den Menschen als auch für das Tier, ist eine Sprühflasche mit Wasser. Sprüht man die Insekten mit Wassernebel an, denken sie, es fängt an zu regnen und ziehen sich in ihr Nest zurück. So hat man schnell seine Ruhe. Man sollte allerdings unbedingt darauf achten, dass in der Flasche keine Rückstände von Reinigungsmitteln enthalten sind.

Effektiv aber auch lästig: Kaffeepulver verbrennen oder Knoblauch aufschneiden

Wer keine sonderlich sensible Nase hat, für den sind diese Mittel gegen Wespen eine Überlegung wert: Das Verbrennen von Kaffeepulver auf einer feuerfesten Unterlage ist zwar nicht gerade angenehm, wenn man daneben sitzt, aber es stört eben auch Wespen, die sich von der Duftquelle fernhalten werden. Das Gleiche gilt für aufgeschnittenen Knoblauch. Bei Mitteln wie Basilikum, Räucherstäbchen oder Weihrauch gehen die Meinungen auseinander, ob Wespen sich davon wirklich abhalten lassen.

Duft als Mittel gegen Wespen: Zitronen und Duftnelken

Wer sich Wespen mit einem Geruch vom Leib halten will, muss aber nicht unbedingt leiden: Zitronen und Duftnelken sind eine Alternative. Ihr Geruch ist bei Wespen sehr unbeliebt. Ein paar aufgeschnittene Zitronen und einige Duftnelken reichen in der Regel aus, um die Insekten fernzuhalten. Für die Menschen, die dabei sitzen, ist der Geruch nicht störend, sondern sogar wohlriechend.

Wespen vertreiben: Ätherische Öle als Mittel gegen Wespen

Wer sie vielleicht ohnehin schon zu Hause hat, für den bietet sich dieses Hausmittel gegen Wespen an: ätherische Öle. Ähnlich wie mit den anderen Mitteln verhält es sich hier. Die Wespen mögen den Geruch der Öle wie Citronella, Nelkenöl oder Teebaumöl nicht und halten sich deshalb fern von ihnen. Für Menschen sind die Düfte angenehm, eine Win-win-Situation also.

Riskantes Mittel gegen Wespen: Aufgeschnittene Trauben als Ablenkung

Wespen mögen neben eiweißhaltigem Essen vor allem eines: Süßes. Das ist es ja auch häufig, das Wespen überhaupt erst anlockt. Diese Vorliebe kann man aber auch zu seinem Vorteil nutzen. Zum Beispiel, in dem man ein paar (über)reife Trauben nimmt, sie aufschneidet, auf einem Teller platziert und einige Meter weit wegstellt. Die Wespen sind abgelenkt und konzentrieren sich auf den Teller mit den Trauben. Problem gelöst. Allerdings geht mit diesem Mittel gegen Wespen auch ein gewisses Risiko einher: Denn der Teller kann natürlich auch noch mehr Wespen anlocken, als ursprünglich da waren und das Problem so nur noch vergrößern. Also: Mit Vorsicht genießen.

Wie verhält man sich, um Wespen nicht anzulocken?

Diese Mittel gegen Wespen sind alle mehr oder weniger effektiv. Am allerbesten ist es aber natürlich, man vermeidet es von vorneherein, die Wespen überhaupt anzulocken. Neben dem Verzichten auf süße oder eiweißhaltige Speisen geht das zum Beispiel auch, indem man auf bunte Kleidung oder vor allem auf Parfüm verzichtet. Der süße Geruch des Duftstoffs lockt Wespen an. Süße Getränke sollten verschlossen werden, um keinen Duft zu verbreiten.

Wenn der Kontakt mit Wespen trotzdem eintritt, sollte man sie auf keinen Fall anpusten. Das Kohlendioxid in der ausgeatmeten Luft macht die hungrigen Wespen nur noch aggressiver und angriffslustiger. Das Gleiche gilt für wildes Herumfuchteln. Im Extremfall, wenn Wespenangriffe sehr häufig vorkommen und sich ein Wespennest in der Nähe befindet, kann dieses auch umgesiedelt werden. Hier sollte aber unbedingt ein Experte hinzugezogen werden.