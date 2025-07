Weniger Parkplätze auf dem Werderplatz: Gemeinderat stimmt für Fußgängerzone

Die Linke hat 2024 in einem Antrag an den Gemeinderat gefordert, den Werderplatz autofrei zu gestalten. Der Antrag wurde erneut im Planungsausschuss am 3. Juli 2025 besprochen und nun im Gemeinderat am 29. Juli beschlossen worden.

Die Idee: Die Fußgängerzone soll auf den ganzen Werderplatz ausgeweitet und Kurzzeitparkplätze in der Wilhelmstraße eingerichtet werden. Wie viele Parkplätze dort genau nötig sind, sei noch unklar. Damit der Platz offiziell zur Fußgängerzone wird, ist ein rechtliches Verfahren nötig. Das dauert laut Stadt noch mindestens 9 Monate.

Auch 2025 gilt auf dem Werderplatz wieder ein Alkoholverbot: Die Regelung tritt ab April in Kraft.

Was soll das Vorhaben kosten?

Durch diesen Grundsatzbeschluss entstehen laut der Stadt Karlsruhe noch keine Kosten. Der Platz muss grundsätzlich nicht umgebaut werden. Aber: Manche Dinge müssen vielleicht angepasst werden – unter anderem Poller abbauen oder Schilder aufstellen. Wenn es dabei Kosten gibt, soll später entschieden werden, wie sie bezahlt werden sollen.

Was möchte die Stadt mit der Entscheidung erreichen?

Mehr Platz für den Markt.

Mehr Ordnung auf dem Platz für die verschiedenen dort vertretenen Gruppen.

Der Platz soll schöner werden und ein besserer Ort zum Verweilen sein.

Was sagen Kritiker, zum Beispiel von der IG Südstadt?

Die Parkplätze auf dem Platz sind wichtig für Kunden. In der Gegend gibt es ohnehin schon wenige Parkmöglichkeiten.

Wenn die Parkplätze auf der Westseite wegfallen, kann das im Umfeld nicht ausgeglichen werden.

Die Parksituation in der Südstadt bleibt weiterhin insgesamt schwierig.