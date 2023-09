Weltkindertag in Karlsruhe: Wann, was, wo?

Was? Mittwoch, 20. September 2023

Mittwoch, Wann? Von 13.15 bis 18 Uhr

Von 13.15 bis 18 Uhr Wo? Auf dem Marktplatz in Karlsruhe

Weltkindertag in Karlsruhe: Das Programm

Viele Partner gestalten den Weltkindertag auf dem Marktplatz mit: Kinder können mit Stempelkarte von Aktivität zu Aktivität und erhalten am Ende ein kleines Geschenk.

Kunstaktion

Mobile Spielaktion: Der Mobi-Bus

Deutsche Rote Kreuz (DRK): Kinderkrankenwagen

Stadtwerke Karlsruhe: Wasserstand

Ikea: Bällebad und Möbel bemalen

Zauberer

Musikschule

Essen und Trinken am Weltkindertag

Der Karlsruher Abendmarkt findet ebenfalls statt: Regulär finden sich die Stände in der Marktsaison von Januar bis Ende Oktober jeden Mittwoch von 16 bis 20 Uhr.

Am 20. September soll er etwas früher starten und Essen und Getränke bieten, so Aktionspartner Ikea gegenüber ka-news.de.

Freier Eintritt in den Karlsruher Zoo

Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre können am kommenden Mittwoch, 20. September, den Zoo Karlsruhe kostenlos besuchen.

Karlsruhe spielt: Mehr Platz für Kinder auf den Straßen!

Der Weltkindertag wird in Karlsruhe in der gesamten Woche mit der Aktion "Karlsruhe spielt" umrahmt. In jedem Stadtteil verwandeln sich ausgewählte Straßen in Spielstraßen.

"Spielen, bewegen und begegnen", wo sonst der Verkehr rollt, den öffentlichen Raum neu erleben und die Stadt aus einer anderen Perspektive entdecken – all dies ist für Karlsruher Kinder und ihre Nachbarschaft zwischen dem 16. und 22. September zum dritten Mal im Rahmen der stadtweiten Aktion "Karlsruhe spielt!" möglich.

"Karlsruhe spielt" in diesen Straßen

Donnerstag, 20. September:

Beiertheim (15 bis 18 Uhr), Breite Straße 40 bis 58

Durlach (15 bis 18 Uhr), Bilfinger Straße 2 a bis 2 b

Innenstadt-Ost (15 bis 18 Uhr), Kronenplatz

Innenstadt-West (12 bis 16 Uhr), Leopoldstraße 9

Knielingen (14 bis 18 Uhr), Heckerstraße 41

Nordstadt (13 bis 17.30 Uhr), Kentuckyallee 120 und Rhode-Island-Allee 70 (13 bis 16 Uhr)

Rüppurr (14.30 bis 17.30 Uhr, Adalbert-Stifter-Straße komplett

Südweststadt (15 bis 18 Uhr) Klosestraße 1 bis 33

Waldstadt (12 bis 15 Uhr), Tilsiterstraße 1 bis 15

Weiherfeld/Dammerstock (13 bis 16 Uhr), Scheibenhardter Weg 23

Weststadt (12 bis 15 Uhr), Nottingham-Anlage und Sophienstraße 154 bis 158 (15 bis 18 Uhr)

Freitag, 21. September:

Durlach (12 bis 17.30 Uhr), Bleichstraße 5 bis 13

Durlach-Aue (13 bis 16 Uhr), Ellmendinger Straße 1

Grünwinkel (12 bis 16.30 Uhr), Hopfenstraße 18

Innenstadt-Ost (13.30 bis 16.30 Uhr), Kreuzstraße 16

Knielingen (13.30 bis 17.30 Uhr), Egon-Eiermann-Allee 4

Rintheim (12.15 bis 15.15 Uhr), Weinweg 1

Samstag, 22. September:

Durlach (14 bis 17 Uhr), Steiermärker Straße zwischen Schlesier Straße und Schindweg

Grünwinkel (12.30 bis 15.30 Uhr), Edelbergstraße 9

Neureut (14 bis 17 Uhr), Neureuter Hauptstraße 2

Nordweststadt (14.30 bis 17.30 Uhr), August-Bebel-Straße 56 bis 72

Rüppurr (14 bis 17 Uhr), Blütenweg 19 und Lebrechtstraße 19 (15 bis 18 Uhr)

Südstadt/ Südwest (13 bis 16 Uhr), Bahnhofplatz 4

Südweststadt (12 bis 18 Uhr), Welfenstraße 13 und Graf-Rhena-Straße 1 bis 3 (14 bis 17 Uhr) sowie Hirschstraße 156 (von 14 bis 18 Uhr)

Waldstadt (14.30 bis 17.30 Uhr), Königsberger Straße 55

Mehr Informationen zur Aktion "Karlsruhe spielt": https://www.karlsruhe.de/themen/karlsruhe-spielt

Der Weltkindertag wird in 145 Ländern begangen und bezieht sich auf den Jahrestag, an dem die UN-Vollversammlung die Kinderrechtskonvention von 1989 verabschiedete. Der diesjährige Weltkindertag steht unter dem Motto "Jedes Kind braucht eine Zukunft!"