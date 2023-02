Karlsruhe hat einiges an Veranstaltungen zu bieten. Einziges Manko: Zwar gibt es in Baden-Württemberg durchaus klassische Weinfeste, in Karlsruhe sucht man diese aber zumeist vergeblich. Aber welche Weinfeste in der Pfalz finden 2023 überhaupt statt?

Karlsruhe Urlaub vor der Haustür: 5 Ausflugsziele von Karlsruhe in die Pfalz Das könnte Sie auch interessieren

Ka-news.de hat für euch nochmal die Weinfeste in der Pfalz zusammengefasst, die zirka in einer Stunde von Karlsruhe aus gut erreichbar sind.

Kleiner Hinweis: Einzelne Termine für Pfälzer Weinwanderungen, Weinverkostungen und Co. werden in dieser Aufzählung nicht genannt. Durch neu erlassene Gesetze bezüglich Brandschutz und Sicherheit kann es außerdem vorkommen, dass Feste gar nicht mehr oder in deutlich kleinerem Umfang gefeiert werden dürfen.

Der Kalender wird fortführend aktualisiert! Falls eine Veranstaltung noch nicht hier gelistet ist, bitten wir um ein wenig Geduld.

Weinfeste in der Pfalz 2023 im März und April

Pfälzer Mandelwochen 2023

1. März bis 16. April 2023

Die rosaroten Blüten der Mandelbäume geben den Pfälzer Mandelwochen ihren Namen. Die Bäume sind entlang des etwa 100 Kilometer langen Mandelpfads aufgereiht, der sich hervorragend für eine Wanderung und einen Zwischenstopp mit Pfälzer Wein eignet. Wo genau? Von Bockenheim bis Schweigen-Rechtenbach. Hinweis: Am 26. Februar findet auch die Wahl der Mandelblütenkönigin statt.

Entfernung: Je nachdem, welcher Ort besucht werden soll, rund 40 Kilometer und weiter.

Unterwegs in Gimmeldingen auf dem Mandelblüten-Panoramaweg. Foto: Uwe Anspach

Mandelblütenfest Gimmeldingen 2023

Das wohl bekannteste Weinfest in der Pfalz, das die Mandelblüte zelebriert, dürfte das Gimmeldinger Mandelblütenfest sein. Laut dem Wochenblatt-Reporter sollen im Jahr 2023 sogar noch mehr Ausschankstellen und sogar Speisen auf dem Feldweg angeboten werden.

Datum und Öffnungszeiten werden noch bekanntgegeben

Mandelblütenfest Gleiszellen-Gleishorbach

25. März 2023

Auch hier wird die Mandelblüte im Rahmen eines Weinfestes gefeiert. Die dortige Winzergasse wird außerdem durch eine rosa Lichtinszenierung in Szene gesetzt. Dazu gibt es natürlich Pfälzer Wein!

Öffnungszeiten: ab 13 Uhr öffnet die Gastronomie, das Fest selbst wird um 16 Uhr offiziell eröffnet.

Adresse: Dyonisiusstraße, 76889 Gleiszellen-Gleishorbach

Anfahrt und parken: Haltestelle vom ÖPNV ist "St. Dionysius Kapelle". Wer mit dem Auto anreist, kann zwischen zwei Parkplätzen wählen (Parkplatz zur Winzergasse und Wander Parkplatz).

Mandelblüten | Bild: matthiasboeckel@pixabay.com

Edesheimer Weinexchange 2023

25. März 2023

Zum ersten Mal seit Corona findet wieder der Edesheimer Weinexchange statt. Mittels Weinpass können Besucher hier bis zu 15 Weine aus der Pfalz probieren. Die Eröffnung findet am Rathaus statt und wird dann in die anliegenden Weinhöfe verlagert.

Eröffnung: 14 Uhr am Rathaus, Ende 21.30 Uhr

Kosten: Ticket (Weinpass + Van/KVV-Ticket) ab 19 Euro im VVK. Tageskasse 20 Euro.

Anfahrt und parken: Ein Parkplatz befindet sich direkt beim Edesheimer Rathaus

Adresse: Ludwigstraße 1, 67483 Edesheim

Speyerdorfer Wein und Froschkerwe 2023

21. bis 25. April 2023

Das ehemals französische Weinfest in der Pfalz, das ursprünglich "Froschschenkelkerwe“ hieß, findet Mitte April statt. Zwar werden keine traditionellen Froschenkel mehr angeboten, dafür finden am sogenannten "Froschbrunnen“ unter anderem Konzerte statt. Am Sonntag, den 23. April, können außerdem seltene Pflanzen auf der Pflanzenbörse erworben werden.

Adresse: Lilienthalstraße 58, 67435 Neustadt

Anfahrt und parken: Mit dem ÖPNV bis zur Haltestelle "Speyerdorf Hammann" fahren

Programm:

Freitag, 21.April, ab 18.30 Uhr: Kerwe-Umzug, ab 19:30 Uhr Eröffnung der Kerwe am Froschbrunnen

Samstag, 22. April, um 16 Uhr: Froschkonzert beim Musikverein

Sonntag, 23. April, um10 Uhr: Kerwe-Gottesdienst auf dem Autoscooter und Pflanzenbörse des Obst- und Gartenbauvereins

Alkoholfreier Wein wird gegoren wie herkömmlicher - der Alkohol wird später entfernt. Für den echten Geschmack darf etwa mit Traubenmost gesorgt werden. | Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Burgunderfrühling 2023

29. bis 30. April 2023

Beim Burgunder-Frühling in Schweigen-Rechtenbach präsentieren die Winzer ihre besten Burgunder. Bis zu 90 Weine können hier probiert werden.

Öffnungszeiten: Genau Uhrzeit noch nicht bekannt

Adresse: St.-Urban-Platz 1, 76889 Schweigen-Rechtenbach

Anfahrt: Geparkt werden kann auf dem großen öffentlichen Parkplatz am Ende der Silvanerstraße. Wer mit dem ÖPNV anreist, muss bei schweigen, Weintor aussteigen.

------------------------------------------------------------------------------

Vergangene Weinfeste in der Pfalz aus dem Jahr 2022

Herbstmesse Speyer 2022

ähnlich wie die Herbstmess in Karlsruhe, findet vom 21 bis 31. Oktober in der Domstadt ebenfalls eine Herbstmesse statt. Hier gibt es nicht nur ein Riesenrad und den klassischen Pfälzer Wein, man kann sogar beides miteinander kombinieren! Am 31. Oktober, ab 18 Uhr, können Weinliebhaber für eine Weinprobe mit Aussicht genießen.

Tickets gibt es per Mail unter veranstaltungen@stadt-speyer.de

Öffnungszeiten der Messe: täglich von 14 Uhr bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 32 Uhr

Adresse: Festplatz Speyer

Rotweinfest auf dem Weingut Gehrig 2022

Wer kein Problem mit einer etwas längeren Anfahrt hat, der kann Ende Oktober das Rotweinfest Weingut Gehrig besuchen. Bei den Pfälzern ist das gemütliche Weinfest schon länger ein Geheimtipp. Hier dreht sich alles um pfälzischen Rotwein. Nebenbei gibt Live-Musik, Flammkuchen, pfälzische Delikatessen und alle möglichen Rumpsteakvariationen und Ochsenbraten.

Freitag, 28 Oktober bis Sonntag, 30. Oktober, von 18 Uhr bis 0 Uhr

Eintritt: 5 Euro pro Person als Gutschein zum Weinverkauf ab 6 Flaschen.

Adresse: Weingut Gehrig, Sonnenhof, Ostring 4, 67256 Weisenheim am Sand

Fahrzeit von Karlsruhe: Zirka eine bis anderthalb Stunden.

Birkweiler Weinherbst 2022

Nach der Weinlese wird mit dem "Birkweiler Weinherbst" der Herbstabschluss an der Südlichen Weinstraße gefeiert. Vor Ort werden auch Weinspezialisten anwesend sein. Während am 29.10 im Rahmen der 1. Birkweiler Lagenverkostung besonders Rieslinge, Burgunder und Rotweine im Fokus stehen, ist der 30.10.2022 als "Weinherbst für die ganze Familie“ geplant. Hier können sich Interessierte mit den Weinspezialisten aus, was der neue Jahrgang verspricht.

Samstag, 29. Oktober 2022, 15 Uhr bis 19 Uhr / Sonntag, 30. Oktober 2022, 12Uhr bis 19 Uhr

Adresse: Ortsmittelpunkt Birkweiler, Hauptstraße

Fahrzeit von Karlsruhe: Zirka 40 Minuten

Weinbergnacht Bad Dürkheim 2022 und Gimmeldinger Mandelblütenfest 2022 abgesagt

Da Bad Dürkheim mit dem Auto nur eine Stunde von Karlsruhe entfernt ist, dürfte die Weinbergnacht in Bad-Dürkheim nicht auf der Liste fehlen. Das Fest gilt als die größte "Open-Air-Weinprobe“ in der Pfalz. Doch leider muss die Weinbergnacht wegen Corona auf das Jahr 2023 verschoben werden. Dasselbe gilt für das Gimmeldinger Mandelblütenfest, das normalerweise pünktlich zu den Pfälzer Mandelwochen (1. März bis 18. April 2022) startet. Auch das Edesheimer Weinfest wurde abgesagt.

Weinfeste in der Pfalz im März 2022

Mandelblütenfest Gleiszellen-Gleishorbach 2022

Bessere Nachrichten gibt es für das Gleiszellen-Gleishorbach Mandelblütenfest 2022. Vom 26. Bis 27. März können Interessierte das kleine Muskatellerdorf in der Südlichen Weinstraße besuchen, um die Mandelblüten in ihrer vollen Pracht zu bestaunen. Dieses Weinfest in der Pfalz findet am Fuße der Dionysiuskapelle statt. Neben Puppentheater und Wanderungen durch den Mandelblütenpfad darf natürlich der Gleiszeller Wein nicht fehlen!

• Samstag, 26. März: Ab 13 Uhr

• Sonntag, 27. März: Ab 11 Uhr

Adresse: Ortsgemeinde Gleiszellen-Gleishorbach, 76889 Gleiszellen-Gleishorbach

Fahrzeit von Karlsruhe nach Gleiszellen-Gleishorbach: Zirka 1 Stunde

Mandelblütenfest Schweigen-Rechtenbach 2022

Ein weiteres Pfälzer Mandelblütenfest, das es in unsere "Weinfeste in der Pfalz 2022“ Liste geschafft hat, ist das Mandelblütenfest in Schweigen-Rechtenbach. Dieses findet am Sonntag, den 13. März, von 11 bis 18 Uhr am Deutschen Weintor statt. Hier können die Besucher unter anderem Elsässische Spezialitäten und selbstgemachtes Mandelgebäck genießen. Auch der "Burgunderfrühling“ soll im April 2022 stattfinden.

• Mandelblütenfest: Sonntag, 13. März, 11 bis 18 Uhr

• Burgunderfrühling: 23. – 24. April

• Mandelblütenfest: Am Deutschen Weintor, 76889 Schweigen-Rechtenbach

• Burgunderfrühling: Bürgerhaus am Sonnenberg, Sankt-Urban Platz 1, 76889 Schweigen-Rechtenbach

Fahrzeit von Karlsruhe nach Schweigen-Rechtenbach: Zirka 45 Minuten

Weinfeste in der Pfalz im April 2022

Ostermarkt in Bad-Bergzabern 2022 / "Fit in den Frühling“

Kein Scherz! Zum 1. April findet der Frühjahrs- und Ostermarkt in Bad-Bergzabern statt. Bis zum 5. April können sich Karlsruher, Pfälzer und Co. über einen verkaufsoffenen Sonntag und diverse Fahrschäfte auf dem Schlossplatz freuen. Mit knapp 45 Minuten Fahrzeit gehört auch der Markt in Bad-Bergzabern zu den besuchenswerten Weinfesten nahe Karlsruhe 2022.

Freitag,1. April: Hameckermarkt auf dem Marktplatz

Sonntag, 3. April: Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt

1.– 5. April: Fahrgeschäfte auf dem Schlossplatz Adresse: Innenstadt und Schlossplatz von 76887 Bad Bergzabern

Fahrzeit von Karlsruhe nach Bad-Bergzabern: Zirka 45 Minuten

Rosa Leuchten im Glas 2022 in Neustadt

Wie der Name schon vermuten lässt, steht bei dem "rosigen“ Event in Neustadt der Roséwein im Vordergrund. Aber auch Sekt und Crémants können hier im Innenhof des Neustädter Rathauses probiert werden. Die Veranstaltung findet nach Angaben der Website unter der 2G+ Regel statt.

Tickets kosten 14 Euro im Vorverkauf, 16 Euro an der Tageskasse. Diese können über den Online-Shop, bei der Tourist-Information in Neustadt an der Weinstraße, unter www.ticket-regional.de oder vor Ort an der Tageskasse erworben werden.

• Sonntag, 3. April: 13 bis 19 Uhr

Adresse: Marktplatz 1, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Fahrzeit von Karlsruhe nach Neustadt: Zirka 1 Stunde

Wein- und Froschkerwe 2022

Das ehemals französische Weinfest in der Pfalz, das ursprünglich "Froschschenkelkerwe“ hieß, findet Mitte April statt. Zwar werden keine traditionellen Froschenkel mehr angeboten, dafür finden am sogenannten "Froschbrunnen“ unter anderem Konzerte statt. Am Sonntag, den 24. April, können außerdem seltene Pflanzen auf der Pflanzenbörse erworben werden.

Freitag, 22. April: 18.30 Uhr bis Samstag, 2 Uhr

Samstag, 23. April: Bis Sonntag, 2 Uhr

Sonntag, 24. April: Bis Montag, 1 Uhr

Montag und Dienstag: Jeweils bis 1 Uhr des Folgetages

Adresse: Lilienthalstraße 58, 67435 Neustadt

Fahrzeit von Karlsruhe nach Lachen-Speyerdorf: Zirka 45 bis 60 Minuten

Wein am Dom Speyer 2022 - abgesagt

Ein Wochenende lang verwandelt sich die Domstadt Speyer in die Weinhauptstadt der Pfalz. An sechs Plätzen können Weinliebhaber sich durch rund 1.000 Pfälzer Weine und Sekte durchprobieren. Die bekannte Weinmesse in Speyer gehört darum definitiv zu den nennenswerten Veranstaltungen um Karlsruhe im Frühjahr.

• Voraussichtlich Mittwoch, 23. April, bis Donnerstag, 24. April

Adresse: Domplatz, 67346 Speyer

Fahrzeit von Karlsruhe nach Speyer: Zirka 45 Minuten

Weinfeste in der Pfalz im Mai 2022

Burgfest auf der Burg Gräfenstein in Merzalben 2022

Mitten im Pfälzerwald liegt die Burgruine Gräfenstein, die sich zwischen im Mai zum Schauplatz von Rittern, Feuerspuckern und anderen mittelalterlichen Aktivitäten wird.

Wann findet das Mittelalterfest auf Burg Gräfenstein statt?

Samstag, 21. Mai: Ab 10 Uhr

Sonntag, 22. Mail: Ab 10 Uhr

Adresse Mittelalterfest Burg Gräfenstein

Ortsgemeinde Merzalben, Hauptstr. 51, 66978 Merzalben

Fahrzeit Karlsruhe nach Merzalben: Zirka 1 Stunde bis 90 Minuten

Andergasser Fest Hambach 2022

Spießbraten, hausgemachter Räucherschinken oder "Fleschknepp“ mit Meerrettich. Das Andergasser Fest, das durch die Höfe der Andergasse hinweg gefeiert wird, kann kulinarisch mit den anderen Festen definitiv mithalten. Pluspunkt: Neben Wein, Essen, Kunsthandwerk und Co. können Besucher die Aussicht auf das Hambacher Schlossgenießen.

Wann findet das Angasser Fest statt?

Freitag, 29. Mai, bis Sonntag, 1. Mai 2022: Ab 18. 30 Uhr

Adresse: Ortsverwaltung Hambach, Eröffnung: Treffpunkt Weingut Müller-Kern, Andergasse 38, 67434 Neustadt an der Weinstraße.

Maifest Wachenheim an der Weinstraße 2022 - abgesagt!

Das Städtchen Wachenheim ist vor allem für seine verschiedenen Unternehmen in der Weinbaubranche bekannt. Passend dazu, findet im Mai auf dem Wachenheimer Marktplatz das sogenannte Maifest statt. Nur einen Monat später folgt das Burg und Weinfest Wachenheim 2022. Dort wird zur Eröffnung auch die amtierende pfälzische Weinkönigin vor Ort sein.

Wann findet das Maifest Wachenheim statt?

Samstag, 30. April, bis Sonntag, 1. Mai

Fahrzeit von Karlsruhe nach Wachenheim: Zirka 1 Stunde

Maimarkt Landau 2022

Das beliebte Volksfest setzt sich aus dem Landauer Maimarkt Weindorf, einem großen Vergnügungspark, dem Krammarkt und der "Fressgasse" zusammen. Parkplätze gibt es im Parkhaus Stadtmitte (rund um die Uhr geöffnet) und im Parkhaus Zentrum am Großmarkt (rund um die Uhr geöffnet).

Wann findet der Maimarkt mit Weindorf in Landau statt?

Samstag, 30. April, bis Montag, 9. Mai 2022

Öffnungszeiten Fahrgeschäfte: täglich von 13 Uhr bis 23 Uhr

Getränkeausschank: täglich bis 23 Uhr

Öffnungszeiten Krammarkt: 11 Uhr bis mindestens 22 Uhr

Adresse: Alter Messplatz, Nordring, 76829 Landau.

Windener Weinfest 2022

Drei Tage lang können Besucher im pfälzischen Winden neben Pfälzischem Wein auch kulinarische Köstlichkeiten und Live-Musik genießen.

Wann findet das Weinfest in Winden statt?

Freitag, 20. Mai, und Samstag, 21. Mai: Ab 18 Uhr

Sonntag, 22. Mai: Ab 11 Uhr

Adresse: OG Winden, Raiffeisenstr., 76872 Winden.

Haardter Weinfest 2022

Mit einem Blick über die Rheinebene kommen Weinliebhaber hier voll auf ihre Kosten. Besonders typisch für das Weinfest in Neustadt-Haardt: Das Schubkarrenrennen am Vatertag! Das Gewinnerteam wird hier in Wein aufgewogen.

Wann findet das Haardter Weinfest statt?

Freitag, 20. Mai, bis Dienstag, 26. Mai 2022

Adresse: Ortsverwaltung Haardt Mandelring 92, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Weinfeste in der Pfalz im Juni 2022

Heimat- und Blütenfest in Rhodt 2022

Entlang der Theresienstraße, gesäumt von Rosskastanien, findet hier einmal im Jahr das Heimat und Blütenfest in Rhodt unter Rodalb statt. Ein Weinfest "par excellence", das mit Kinderattraktionen und einem Line-up (u.a. Dums & the Band, Saftwerk) punktet. Allerdings aber auch 3 Euro Eintritt kostet.

Wann findet das Blütenfest in Rhodt statt?

Freitag, 3. Juni: um 17 Uhr

Samstag, 4. Juni: um 12 Uhr

Sonntag, 5. Juni: um 10 Uhr

Adresse: Theresienstraße, 76835 Rhodt unter Rietburg

Fahrzeit Karlsruhe nach Rhodt unter Rietburg: Zirka 45 Minuten.

Altstadtfest Freinsheim 2022

Das Altstadtfest in Freinsheim ist ein Weinfest in der Pfalz, das rund um den dortigen Marktplatz, im Retzerpark, im Saarhof und im Bärenhof sattfindet. Angeboten werden pfälzische Köstlichkeiten, Freinsheimer Weine und Stadtrundführungen in der historischen Altstadt, freitags um 19 Uhr und samstags um 11.15 Uhr

Wann findet das Altstadtfest in Freinsheim statt?

Freitag, 3. Juni: 18 Uhr

Samstag, 4. Juni: 13 Uhr

Sonntag, 5. Juni: 11.30 Uhr

Montag, 6. Juni: 11.30 Uhr

Adresse: Ortsmitte, 67251 Freinsheim

Fahrzeit von Karlsruhe nach Freinsheim: Zirka 1 Stunde.

Birkweiler Weinfrühling 2022

Das Genuss-Weinfest in Birkweiler an der Südlichen Weinstraße, gelegen an der renommierten Weinlage "Keschdebusch", besteht aus "3 Tagen – 5 Stationen – 8 Weingüter – 120 Höhenmeter". Kurzum: Weinwanderung (2 Kilometer) und Pfälzer Weinfest vereint. Die Ausschilderung zum Rundkurs erfolgt ab dem Bahnhof. Birkweiler/Siebeldingen, von dort aus ist es zirka 1 Kilometer bis zum Dorf Birkweiler. Das Weinfest wurde 2012 sogar zum schönsten Weinfest in der Pfalz gekürt.

Wann findet der Birkweiler Weinfrühling statt?

Samstag, 4. Juni: 16 Uhr

Sonntag, 5. Juni: 11 Uhr

Montag, 6. Juni: 11 Uhr

Adresse: Weinlage Keschdebusch Oberhalb von Birkweiler 76831 Birkweiler

Fahrzeit von Karlsruhe nach Birkweiler: Zirka 40 Minuten

Weinfest am Burgweiher Friedelsheim 2022

Jährlich zu Pfingsten findet zwischen dem Friedelsheimer Waschhaus und Backhaus das Burgweiherfest statt. Gespeist werden Waffeln, Flammkuchen und Bratwurst. Der Wein stammt von Friedelsheimer Vereinen und Winzern. Am Sonntag werden nach einem Gottesdienst außerdem selbstgemachte Dampfnudeln mit Weinsoße und Kartoffelsuppe angeboten.

Wann findet das Burgweiherfest in Friedelsheim statt?

Samstag, 4. Juni: Uhrzeit unbekannt

Sonntag, 5. Juni:

Montag, 6. Juni:

Adresse: Am Schwabenbach 7, 67159 Friedelsheim

Fahrzeit von Karlsruhe nach Friedelsheim: Zirka 1 Stunde.

1.000 PS Feschd Duttweiler 2022

1000 PS steht nicht etwa für Pferdestärken, sondern für 1.000 Pfälzer Schoppen. Und 1.000 Pfälzer Schoppen wollen für einen gemeinnützigen Zweck getrunken werden. Das Weinfest findet inmitten von Weinbergen am Wasserturm von Duttweiler statt. Parkmöglichkeiten an der Festhalle in Duttweiler, von dort aus ist der Wasserturm zu Fuß erreichbar.

Wann findet das 1.000 PS Feschd statt?

Sonntag, 5. Juni: Ab 11 Uhr

Adresse: Wasserturm Duttweiler, 67435 Neustadt an der Weinstraße

Fahrzeit von Karlsruhe nach Duttweiler: Zirka 45 Minuten

Historische Geißbockversteigerung 2022

Ein Weinfest mit Tradition ist definitiv die Geißbockversteigerung bei Weiderechten im Hinterwald von Deidesheim. Seit dem Jahr 1404 muss der "Tributbock" vom jüngsten Bürger der Stadt Lambrecht am Dienstag nach Pfingsten zum Sonnenaufgang an einem bestimmten Ring, der am Deidesheimer Rathaus angebracht war, angebunden werden. Am späten Nachmittag des Tages war der Bock zu Nutzen des Stadtsäckels zu versteigern. Bis heute wird die historische Geißbockversteigerung gefeiert.

Wann findet die Geißbockversteigerung in Deidesheim statt?

Dienstag, 7. Juli: Ab 10 Uhr kommt die Wandergruppe mit dem Bock beim Ortseingang an. Ab 15 Uhr setzt sich das Historienspiel mit folkloristischen und musikalischen Elementen fort. Um 17.45 Uhr beginnt die Versteigerung.

Adresse: Marktplatz 9, 67146 Deidesheim Fahrzeit von Karlsruhe nach Deidesheim: Zirka 1 Stunde

Burg und Weinfest in Wachenheim 2022 - abgesagt!

Kastanienblütenfest in Frankweiler 2022

Das Kastanienblütenfest in Frankweiler wird seit 1960 gefeiert und findet auf einen eigens dafür gebauten Platz am Waldrand, umgeben von Kastanienbäumen, statt. Dieser trägt den Namen: Kastanienblütenplatz.

Wann findet das Kastanienblütenfest statt?

Samstag, 11. Juni: Nicht angegeben

Sonntag, 12. Juni:

Adresse: Ringelsbergerstraße 2a, 76833 Frankweiler

Fahrzeit von Karlsruhe nach Frankweiler: Zirka 45 Minuten

Weinerlebnis Landau 2022

Aufgrund von Corona fanden im Jahr 2021 die "Weintage der südlichen Weinstraße" als "Weinerlebnis Landau in der südlichen Weinstraße" statt. Diese neue "Tradition" des "Weintastings des Jahres" wird nun im Jahr 2022 als fortgesetzt. Tickets gibt es hier.

Wann finden die Weintage / das Weinerlebnis in Landau statt?

Freitag, 17. Juni: 16 bis 22 Uhr

Samstag, 18. Juni: 16 bis 22 Uhr

Adresse: An d. Kreuzmühle 2, 76829 Landau in der Pfalz (Adresse von den Weintagen)

Weinfeste in der Pfalz im September 2022

Bad Dürkheim Wurstmarkt 2022

Immer einen Besuch wert ist der Wurstmarkt in Bad Dürkheim. Klar, eine Frühlingsveranstaltung ist es nicht, aber das größte Weinfest der Pfalz - sogar von der Welt - darf nicht in unserer Auflistung fehlen. Das Gute ist: Der Wurstmarkt in Bad Dürkheim findet im Jahr 2022 -trotz Corona - statt. Neun Tage lang können sich Interessierte auf dem Bad-Dürkheimer Wurstmarkt an den dortigen Delikatessen, Konzerten und einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm erfreuen.

Wann findet der Wurstmarkt in Bad Dürkheim statt?

9. bis 13. September 2022

16. bis 19. September 2022

Parken am Wurstmarkt Bad Dürkheim

Die Anreise zu dem Pfälzer Weinfest kann per PKW oder ÖPNV erfolgen. Während des Wurstmarktes stehen den Gästen 2.200 bewirtschaftete und weitere rund 1.500 unbewirtschaftete Parkplätze zur Verfügung. Eine Übersicht der Parkhäuser findet sich auf der Website von Bad Dürkheim.

Adresse: Sankt-Michaels-Allee 10-22, 67098 Bad Dürkheim

Fahrzeit von Karlsruhe nach Bad Dürkheim: Zirka 60 bis 90 Minuten