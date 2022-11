Karlsruhe vor 1 Stunde

Weihnachtsmarkt Karlsruhe: Heute fliegt der Weihnachtsmann zum ersten Mal seit Corona!

Der fliegende Weihnachtsmann in Karlsruhe ist zurück! Heute, um 17 Uhr, saust Falko Traber mit seinem Schlitten zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder über die Köpfe der Weihnachtsmarktbesucher. Dieses Jahr fliegt der Weihnachtsmann allerdings nicht am Friedrichsplatz, sondern am Marktplatz.