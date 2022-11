Herr Traber, wie kam es, dass sie überhaupt als fliegender Weihnachtsmann auftreten?

In erster Linie bin ich Hochseilartist, schon in der elften Generation. Ich habe schon die ganze Welt bereist, hab mehrere Weltrekorde auf dem Hochseil aufgestellt, hab Berge in 400 Metern Höhe überquert, in 3.000 Metern mit dem Fahrrad. Zu Fuß in Baden-Baden und hier als fliegender Weihnachtsmann. Schon mehrere Jahre habe ich meine Darbietung gezeigt - für die Kinder.

Man muss natürlich auch eine gewisse Qualifikation haben, wenn man sich in die Luft begibt. Da ist ein Hochseilartist genau das richtige, der kann auch mit Situationen zurecht kommen, wenn es mal ein bisschen brenzlig werden sollte.

Was heißt das, wenn's brenzlig wird?

Na gut, man darf halt nicht so ein Hasenfuß sein wenn ein bisschen Wind ist. Wir brauchen das nicht zu trainieren wir haben das im Blut, bei unseren vielen Veranstaltungen die wir jedes Jahr machen. Und dann können wir auch gelassen unsere Arbeit machen, da oben.

Weihnachtszeit ist besonders für die Kinder toll. Was macht das mit ihnen wenn sie die strahlenden Augen sehen, sofern das aus 30 Metern Höhe überhaupt geht?

Natürlich. Ich meine, wenn die schon anfangen zu Rufen bekommen wir Gänsehaut. Und das ist ja das Schöne an der ganzen Sache: das wir für Kinder etwas machen - und die begeistern. Menschen zu begeistern, das ist das Ziel eines jeden Künstlers.

Das ganze Leben ist ein Drahtseilakt und wenn wir hier für die Kinder was machen können, freut uns das. Gerade zu dieser Zeit. Wir können noch ein bisschen Freude und Funken verteilen und freuen uns, wenn dieser Funken in Flammen aufgeht - positiv gesehen natürlich. Wir machen es für die Herzen der Kinder. Das ist keine Scheinheiligkeit sondern ein ernstes Anliegen: Freude zu verbreiten.

Sie waren schon überall in der Welt unterwegs. Was ist jetzt das besondere in Karlsruhe aufzutreten?

Es ist sehr besonders! Meine Mutter ist hier geboren und ich muss immer an sie denken wenn ich hier bin. Leider ist sie schon verstorben. Karlsruhe ist ja auch nicht weit weg von unserer Heimat, in Breisach am Rhein. Da ist unser Domizil schon seit über 80 Jahren.

Wir sind Badener und es ist natürlich schön, in Baden zuhause zu sein. Ich freu mich auf das Rufen der Kinder und bekomme jetzt schon Lampenfieber wenn ich daran denke.

Wie kam die Idee, als Weihnachtsmann über das Hochseil zu gleiten, zu Stande?

Ich mach schon 40 Jahre Weihnachtsshows und auch schon 20 Jahre mit dem fliegenden Weihnachtsmann. Wir haben uns damals mit dem Marktamt zusammengeschlossen. Die hatten den Wunsch, eine Show zu machen und dann haben wir das auch verwirklichen können.

Ein großer Einsatz kam hier auch von Leuten aus Karlsruhe, ob vom Marktamt, Helfern, Handwerkern und hauptsächlich auch von Herr Schuler, der die ganze Statik gemacht hat.

Er hatte auch ein Herz für die Aktion gefunden und hat da sehr viel Zeit investiert, was eigentlich nicht so üblich ist. Wenn er das abgelehnt hätte, hätten wir das Projekt hier nie durchführen können. Also ein großer Dank auch an ihn.

Wann war denn der erste Auftritt in Karlsruhe?

Ich mach mir keine Gedanken. Ich guck nicht nach Hinten, ich guck immer nach Vorne. Aber es sind schon zehn Jahre.