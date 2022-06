Karlsruhe vor 2 Stunden

Wegen Durlacher Altstadtfest 2022: So fahren Bus und Bahn der VBK ab dem 1. Juli

Im Rahmen des Altstadtfestes in Durlach verwandeln sich Straßen, Höfe und Gassen der Durlacher Innenstadt in eine große Festmeile. Dementsprechend muss die Pfinztalstraße vom 1. Juli, 13.20 Uhr, bis zum 3. Juli, 4.30 Uhr, in beide Fahrtrichtungen für den gesamten Verkehr voll gesperrt werden. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) haben darum ihr vorübergehendes Betriebskonzept der Tramlinien 1, 8 und NL2 sowie für Buslinien 21, 23, 24, 26 und NL3 in einer Pressemitteilung vorgestellt.