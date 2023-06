Wochenende, hoch die Hände? Oder doch lieber gemütlich und entspannt? In Karlsruhe gibt es an den Wochenende immer eine breite Auswahl an Veranstaltungen.

Keine Veranstaltung für euch dabei? Hier findet Ihr noch weitere Events in unserer Juni-Übersicht.

22. Juni bis 7. Juli: Kulturbühne in Rheinstetten - Silbermond

Die Kulturbühne in Rheinstetten hat zwar viele Stars zu bieten, doch an diesem Wochenende ist die Band Silbermond an der Reihe. Tickets für das Festival gibt's für knapp 60 Euro auf Reservix.

Wann? 24. Juni, ab 20 Uhr

24. Juni, ab 20 Uhr Wo? Messe Rheinstetten, Parkplatz 3

23. bis 26. Juni: Hafenkulturfest am Rheinhafen Karlsruhe

Der Rheinhafen bei Karlsruhe mit den Becken | Bild: Carmele|TMC Fotografie

Am letzten Juni-Wochenende wird immer das Hafenkulturfest gefeiert. Auch diesmal können Besucher sich wieder auf eine beleuchtete Hafenbühne und ein buntes Programm freuen.

Wann? Freitag von 15 Uhr bis 0 Uhr, Samstag Uhr von 13 bis 0 Uhr und Sonntag von 10 Uhr bis 0 Uhr.

Freitag von 15 Uhr bis 0 Uhr, Samstag Uhr von 13 bis 0 Uhr und Sonntag von 10 Uhr bis 0 Uhr. Wo? Am Rheinhafen, am Hafenbecken II

23 bis 26. Juni: Lindenblütenfest am Gutenbergplatz

Eine Frau bedient an einem Stand auf dem Gutenbergplatz (Archivbild 2018) | Bild: bernadette

Das Lindenblütenfest wird es neben allerlei kulinarischer Köstlichkeiten auch Kutschfahrten, Bastelaktionen und Live-Musik geben. Samstags findet außerdem ab 10 Uhr das Marktfrühstück statt. Organisiert wird dieses Stadtteil-Fest vom Bürgerverein der Weststadt.

Die Einzelheiten zum Programm bitte dem Flyer zum Lindenblütenfest 2023 entnehmen.

Wann? Freitag ab 16 Uhr (Fassanstich um 18.30 Uhr), Samstag, Sonntag ab 10 Uhr, Montag ab 10.30 Uhr

Freitag ab 16 Uhr (Fassanstich um 18.30 Uhr), Samstag, Sonntag ab 10 Uhr, Montag ab 10.30 Uhr Wo? Gutenbergplatz, Karlsruhe Weststadt

Samstag, 24. Juni: Kinder und Jugendflohmarkt Durlach

Flohmarkt (Symbolbild) | Bild: Pixabay

Vor der Karlsburg findet erstmals ein reiner Flohmarkt für Kinder- und Jugendliche statt. Heißt: Teilnehmer dürfen höchstens 17 Jahre alt sein! Eine Voranmeldung ist allerdings nicht notwendig. Ab Die Vergabe der Standflächen startet ab 8 Uhr und ist kostenlos.

Wann? Für Besucher zwischen 9 bis 14 Uhr

Für Besucher zwischen 9 bis 14 Uhr Wo? Karlsburg Durlach, Pfinztalstraße 9

Karlsburg Durlach, Pfinztalstraße 9 Fragen an den Veranstalter? Tel: 0721/ 133 1937

24. bis 25. Juli: Kulturmeile Grötzingen

Grötzinger Kulturmeile, Samstag (Archivbild: 2017) © Paul Needham / www.paulneedham.de | Bild: Paul Needham

Ein weiteres Fest startet bereits einen Tag später: Die Kulturmeile in Grötzingen. Hier liegt der Fokus auf den 30 Live-Acts, Kunst und alles mögliche, was mit Kunsthandwerk zu tun hat. Was zu futtern gibt es natürlich auch! Das Besondere: Der gesamte Ort ist in das Fest involviert. Um den Überblick vor Ort nicht zu verlieren, sollten sich Besucher auf der Online-Übersicht über Stände, Toiletten und Co. informieren.

Am Freitag, 23. Juni, ab 18 Uhr, starten bereits die ersten Vernissagen. Das komplette Programm gibt es hier: https://www.kulturmeile-groetzingen.de/programm

Wann? Samstag, ab 17 Uhr, Sonntag, ab 10 Uhr

Samstag, ab 17 Uhr, Sonntag, ab 10 Uhr Wo? Überall in Grötzingen

Sonntag, 25. Juli: Kiezblocks - Hirschbrücke wird autofrei

Blick über den Sonntagsspielplatz an der Hirschbrücke. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Nach den Vorbildern von Barcelona und Berlin will die frischgebackene Organisation "Kiezblocks Karlsruhe" zeigen, wie bessere Lebensqualität ohne Autos aussehen kann. Dazu wird auf der Hirschstraße ein breites Programm angeboten und der Autoverkehr kurzerhand ausgesperrt.