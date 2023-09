Die Ursache für den Stromausfall im Tunnel am Mittwoch, 20.September, erklären die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einem Satz: "Ursache für den Stromausfall war ein Schaden an einem relativ kleinen Bauteil, das die Stromversorgung für eine Anlage steuert, die wiederum den Fahrstrom im Stadtbahntunnel erzeugt."

Karlsruhe Karlsruhe Stadtbahntunnel: Stromausfall legt Bahnverkehr am Mittwochabend lahm

Die Analyse, warum genau es zu diesem Defekt an dem Bauteil beziehungsweise Schalter kam, laufe derzeit noch. Eine Notversorgung bei Stromausfall gebe es übrigens nicht. "Die Bahnen werden in so einem Fall oberirdisch umgeleitet", so ein Sprecher der VBK im Gespräch mit ka-news.de. Wie genau man derartige Fälle in Zukunft vermeiden will, lässt die VBK auf Nachfrage unbeantwortet.

Auch am Donnerstagmorgen, 21. September, war im Verkehrsticker der VBK von einer Fahrzeugstörung zu lesen. Auf Nachfrage teilt die VBK mit, dass diese allerdings nichts mit dem gestrigen Stromausfalls zu tun gehabt habe.