Stuttgart vor 1 Stunde

Vor nächster Corona-Welle: Baden-Württemberg startet Impftermin-Portal

Vor der erwarteten nächsten Corona-Welle im Herbst hat das Land sein Buchungsportal für Impftermine gestartet. Etwa 660 Ärzte sowie Apotheken haben sich schon registriert, sodass rund 10.000 Impftermine pro Woche bereitstehen, wie Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Montag in Stuttgart mitteilte. "An die Bürgerinnen und Bürger appelliere ich: Nutzen Sie diese Möglichkeiten."