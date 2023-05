Spargel gehört zu den beliebtesten Beilagen der Deutschen. Jährlich werden Tonnen auf den Feldern der Bundesrepublik geerntet. Woher aber kommt das Stangengemüse? Welche Sorten gibt es? Und vor allem: wo in Karlsruhe kann man es frisch kaufen?

Welche Spargelsorten gibt es?

In Deutschland ist primär der weiße Spargel bekannt und wird auch als Bleichspargel bezeichnet. Er ist im Vergleich zum grünen Spargel weich und mild, während letzterer eher bissfest, aber durchaus intensiver im Geschmack ist. Der Wildspargel ist im Mittelmeerraum vertreten und hat eine aromatische Note. Zuletzt gibt es noch den Thaispargel, der im asiatischen Raum für Suppen oder ähnliches genutzt wird.

Klassische Sorten wie der weiße, grüne oder violette Spargel können in einem normalen Lebensmittelgeschäft gekauft werden. Thai- und Wildspargel sind vorwiegend in Delikatessgeschäften erhältlich. Der Wildspargel zum Beispiel wächst nicht in Deutschland und muss aus südlichen Gebieten Europas importiert werden.

Woher kommt der Spargel?

Ursprünglich stammt das Stangengemüse aus Südeuropa und Vorderasien. Noch bevor der Spargel zum Inbegriff der "deutschen Küche" aufstieg, kam er in Nordafrika sowie West- und Mitteleuropa auf den Teller.

Inzwischen ist der Spargel in Deutschland gar nicht mehr wegzudenken. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 110.300 Tonnen Spargel in Deutschland geerntet, so das Statistische Bundesamt.

Wie lange dauert die Spargelsaison?

Bis zum 24. Juni dauert die offizielle Spargelsaison. Das Ende der Spargelzeit wird auch als Spargelsilvester bezeichnet. Der Stichtag des ersten Spargels im Jahr hängt allerdings von den Wetterverhältnissen ab. Einen fixen Termin gibt es nicht.

Woher kommt der Spargel, wenn gerade keine Saison ist?

Außerhalb der Saison kommt der frische Spargel zum Beispiel aus Perú oder Mexiko.

Hier gibt es frischen Spargel in Karlsruhe zu kaufen

Leicht´s Hofladen Eggenstein

Der Standort des Hofladens in Eggenstein liegt ungefähr 20 Autominuten und zirka 12 Kilometer außerhalb von Karlsruhe. Auch in Stutensee und Graben-Neudorf gibt es Fialen.

Adresse: Landstraße 21, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen

Telefon: 0721/ 908 972 72

Öffnungszeiten

Montag bis Samstag: 8 bis 19 Uhr

Sonntag und Feiertags: 8 bis 14 Uhr

Verkaufsstand Hegehof Karlsruhe-Neureut

Hegehof besitzt mehrere Verkaufsstände, die in ganz Deutschland verteilt sind. Einer davon steht in Neureut.

Dort kann man sowohl Erdbeeren als auch Spargel kaufen.

Adresse: Linkenheimer Landstraße 123/Am Baufeld, 76149 Karlsruhe

Telefon: 01761/ 355 91 51

Öffnungszeiten

Montag bis Samstag: 8 bis 19 Uhr

Sonntag: Geschlossen

Hedwigshof - Hofladen Familie Klatz

Neben Spargel oder Erdbeeren werden auf dem Hedwigshof gleichermaßen Fleisch, Wurst, Molkereiprodukte sowie Brot und alle möglichen Säfte angeboten.

Adresse: Durlacherstraße 78, 76275 Ettlingen

Kontakt

Telefon: 07243/ 169 82

E-Mail: info@hedwigshof.de

Öffnungszeiten

Donnerstag 15 bis 18 Uhr

Freitag 11 bis 18 Uhr

Samstag: 9 bis 12 Uhr

Montag bis Mittwoch und Sonntag: Geschlossen

Wendel Verkaufsstände

Familie Wendel hat sich als Unternehmen auf Spargel und Erdbeeren spezialisiert, die sie an ihren Verkaufsständen anbieten. Drei Stück gibt es alleine in Karlsruhe: In der Oststadt, in Durlach und in Grötzingen.

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 8.30 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr

Samstag: 8.30 bis 17 Uhr

Sonntag: Geschlossen

Spargel- und Beerenhof Schreiber

Im Umkreis von Karlsruhe ist der Spargel- und Beerenhof Schreiber ebenfalls im Form von mehreren Verkaufsständen vertreten. Darunter: Karlsruhe Innenstadt, Neureut und Knielingen.

Adresse: Huttenkreuzstraße 3, 76275 Ettlingen

Öffnungszeiten

Montag bis Samstag: 8 bis 17 Uhr

Sonntag: Geschlossen

Beckers Hofladen

Beckers Hofladen ist vor allem auf saisonale und regionale Produkte bedacht und bietet neben Spargel auch Wurst, Fleisch und Eier aus Bodenhaltung an. Auch Säfte, Hönigsorten, Nudeln und Aufstriche werden dort verkauft.

Adresse: Amtmännenwiesen Gewann 5, 76199 Karlsruhe

Kontakt

Telefon: 0721/ 89 01 26

E-Mail: kontakt@beckershofladen.de

Öffnungszeiten

Montag bis Mittwoch: 15 bis 18.30 Uhr

Donnerstag und Freitag: 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18.30 Uhr

Samstag: 9 bis 13 Uhr

Hofladen Gebrüder Kless

Der Hofladen Gebrüder Kless bietet eine ganze Litanei an regionalen Produkten an. Darunter gehören zum Beispiel Eier, Spargel, Milchprodukte, saisonales Obst und Gemüse, Teigwaren und Eierlikör.

Adresse: Karlsruher Straße 6, 76287 Rheinstetten-Forchheim

Telefon: 0721/ 51 75 64

Öffnungszeiten

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 8 bis 12.30 Uhr und 15.30 bis 18 Uhr

Mittwoch und Samstag: 9 bis 12 Uhr

Sonntag: Geschlossen

Zubereitungsart

Weißer Spargel

muss geschält werden

Garzeit: 12 bis 15 Minuten

Grüner Spargel

hat eine weiche Schale

kann bei Bedarf geschält werden

Garzeit: zirka acht Minuten

Welche Restaurants bieten frischen Spargel an?

Holzhackers Ratsstuben

Klassisch badische Gerichte wie Schnitzel oder Spätzle stehen auf der Karte, aber auch die Spargelzeit lässt das Restaurant Holzhacker nicht unberührt.

In dieser Gaststätte wird der frisch zubereitete Spargel mit Schnitzel, Fisch oder als Suppe serviert.

Adresse: Niddastraße 9, 76229 Karlsruhe

Kontakt

Telefon: 0721/ 840 860 10

E-Mail: info@holzhacker-karlsruhe.de

Öffnungszeiten

Mittwoch bis Samstag: 17 bis 22 Uhr

Sonntag: 12 bis 14.30 Uhr

Montag und Dienstag: Geschlossen

Großer Kurfürst Karlsruhe

Im Rahmen der Spargelsaison serviert das Restaurant Großer Kurfürst das königliche Gemüse gerne als Beilage. Eine Besonderheit der Gaststätte: Das Spargel-Buffet! Immer mittwochs und donnerstags ab 18 Uhr.

Adresse: Sophienstraße 80, 76135 Karlsruhe

Kontakt

Telefon: 0721/ 830 18 81

E-Mail: grosserkurfuerst@web.de

Öffnungszeiten

Mittwoch bis Samstag: 16 bis 23 Uhr

Sonntag bis Dienstag: Geschlossen

Restaurant Hasen Karlsruhe

Das Restaurant Hasen führt zahlreiche Spargelgerichte auf der saisonalen Empfehlungskarte. Das Gemüse stammt aus dem Umkreis und ist in 200 oder 300 Gramm Portionen verfügbar. Dazu gibt's zum Beispiel Schinken, Roastbeef oder Lachs.

Adresse: Gerwigstrasse 47, 76131 Karlsruhe

Kontakt

Telefon: 0721/ 963 71 22

E-Mail: info@restaurant-hasen.com

Öffnungszeiten

Dienstag bis Freitag: 12 bis 14 Uhr und 18 bis 22 Uhr

Samstag: 18 bis 22 Uhr

Sonntag und Montag: Geschlossen

Zum kleinen Ketterer

Täglich ab 17 bis 21.30 Uhr bietet das Restaurant "Zum kleinen Ketterer" das beliebte Gemüse auf der Spargelkarte an.

Zur Philosophie des Betreibers gehört unter anderem ein saisonales und regionales Speiseangebot, welches wöchentlich wechselt.

Adresse: Adlerstr. 34, 76133 Karlsruhe

Kontakt

Telefon: 0721/ 354 00 99

E-Mail: info@kleiner-ketterer.de

Öffnungszeiten

Montag und Dienstag: 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr

Mittwoch bis Freitag: 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 23 Uhr

Samstag: 17 bis 23 Uhr

Sonntag: Geschlossen

Wie bereite ich den weißen Spargel zu?

Die Schale des weißen Spargels ist beim Essen ziemlich unangenehm und sollte vor dem Kochen entfernt werden. Und so geht ihr vor: das Edelgemüse muss in gleichmäßigen Bewegungen mit einem Schäler, von oben nach unten geschält werden. Achtet besonders darauf, wirklich alle Stellen zu erwischen.

Wichtig zu beachten: nicht den Kopf mitschälen! Er ist der zarteste Teil des Spargels. Anschließend die Enden abschneiden und dann ab in den Kochtopf.

Wie bereite ich den grünen Spargel zu?

Im Vergleich zum weißen Spargel ist der grüne Spargel nicht so aufwendig. Die Haut beispielsweise muss nicht unbedingt entfernt werden, da diese weich genug ist.

Trotzdem sollten auch hier die Enden abgeschnitten werden. Die Zubereitung von weißen Spargel dauert in der Regel länger.

Sollte der Spargel gekocht werden?

Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich ganz einfach: Nein. Es gibt laut der Internetseite Maggi mehrere Gründe, das Gemüse nicht zu kochen, sondern zu garen

Der Spargel wird matschig

Der Geschmack, die Vitamine und Mineralstoffe gehen zum Großteil verloren

Bei der Zubereitung im Wasser sollte allerdings auf die Größe des Stangengemüses geachtet werden. Je dicker die Stämme sind, desto länger dauert die Garzeit.

Garzeit für den weißen Spargel: 10 bis 12 Minuten

Garzeit für den grünen Spargel: ungefähr acht Minuten

Um den möglichen etwas bitteren Nachgeschmacks, vor allem bei der weißen Sorte, zu umgehen, kann ein bisschen Zucker in das Wasser hinzugefügt werden.

Eignet sich frischer Spargel zum einfrieren?

Zwar hat Spargel einen hohen Wassergehalt kann aber sowohl im frischen als auch im rohen Zustand eingefroren werden. Dabei gilt es, einige Schritte zu beachten.

Den frischen Spargel waschen, abtrocknen und anschließend die Enden abschneiden Beim weißen Spargel sollten zudem die holzigen Fasern entfernt werden. Beim grünen Spargel ist das nicht unbedingt notwendig. Anschließend den Spargel in ein luftdichtes Behältnis legen

Bei einer Temperatur von minus 18 Grad Celsius kann der Spargel dann für sechs bis acht Monate aufbewahrt werden.