"In Ecuador wird die Art daher seit ihrer Wiederentdeckung in einem Artenschutz-Zentrum besonders gehütet. Im Centro Jambatu ist es bereits mehrfach gelungen, die Stummelfußkröten nachzuzüchten. Mittlerweile sind es dort genügend Nachkommen, sodass die verantwortlichen Fachleute einige Tiere für weitere Back-Up-Populationen zur Verfügung stellen", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe. Dieses Projekt nennt sich Citizen Conversation.

30 Kröten wurden nun nach Deutschland gebracht und vom Karlsruher Zoo-Team am Frankfurter Flughafen abgeholt. Aktuell befinden sich die Tiere im Quarantäneraum des Exotenhauses im Zoologischen Stadtgarten. Ziel sei es, möglichst viele Tiere bei Bedarf in ihrem eigentlichen Habitat auswildern zu können, sollten sie doch einmal aussterben.