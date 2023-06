"Ein Unding. Widerlich. Wie auf der Müllhalde", eröffnet ein aufgebrachter ka-Reporter ein Telefonat mit der Redaktion von ka-news.de. "Und dann auch noch hier, wo viele Familien mit ihren Kindern unterwegs sind", sagt der Mann, der anonym bleiben möchte, weiter.

Müll in der Nordbeckenstraße 51

Er redet von der kleinen Aussichtsplattform in der Nordbeckenstraße 51 an der Einfahrt zum Rheinhafen Karlsruhe mitsamt Parkplatz. Enorme Müllberge bestehend aus Verpackungsmaterial, Burger-Boxen oder Kaffeebechern würden die Plattform praktisch durchgehend" verschmutzen, wie er sagt.

Der Müll in der Nordbeckenstraße. | Bild: ka-Reporter

Die Seele am Rhein baumeln lassen? So nicht möglich, meint er. Nach dem Telefonat übermittelt der ka-Reporter mehrere Bilder, die die Verschmutzung in unmittelbarer Flussnähe belegen. Zum Verpackungsmüll gesellen sich auch unzählige Zigarettenkippen, wie auf den Bildern zu sehen ist.

Zigarettenkippen an den Bänken. | Bild: ka-Reporter

Die kürzlich dort angebrachten Mülleimer, seien nach Auffassung des Karlsruhers viel zu klein, seien ständig überfüllt und würden das Problem nicht ansatzweise lösen. "Das Müllproblem ist schon länger bekannt. Kann die Stadt Karlsruhe hier nicht endlich was unternehmen?", fragt er sich.

Der neue Mülleimer auf der Plattform ist überfüllt. | Bild: ka-Reporter

Dabei war die Stadt Karlsruhe - in Person des Teams Sauberes Karlsruhe - alles andere als untätig. Auf Anfrage teilt das Team Sauberes Karlsruhe mit, dass der öffentliche Mülleimer Anfang Mai 2023 angebracht wurde und dienstags und donnerstags von Mitarbeitern der Stadtreinigung geleert werde.

Der Müll liegt teilweise direkt am Rhein. | Bild: ka-Reporter

"Auch die direkte Umgebung um den öffentlichen Papierkorb wird dabei regelmäßig von uns gereinigt. Damit die Zigarettenkippen vor Ort künftig richtig entsorgt werden können, wird die Stadtreinigung diese Woche noch einen Aschenbecher befestigen", heißt es weiter. Die Antwort der Stadt erhielt ka-news.de am Montag, 12. Juni.

Für die Reinigung des Parkplatzes und das Umfeld, sei nach Kenntnis der Stadt eine Privatfirma verantwortlich. Die Frage, ob die Mülleimer an der Plattform vergrößert oder ob zusätzliche Mulleimer angebracht werden sollen, bleibt unbeantwortet.