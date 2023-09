Karlsruhe vor 1 Stunde

Vermisster Mann aus Karlsruhe-Neureut ist zurück!

Ein 58-Jähriger Mann aus Karlsruhe-Neureut wurde am Sonntag bei der Polizei vermisst gemeldet. Das teilte die Polizei am Montagmittag in einer Mitteilung an die Presse mit. Wenige Stunden später konnte der Vermisste in Stutensee aufgegriffen werden.