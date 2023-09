Gegen 21 Uhr am Sonntag, 10. September, ist einer ka-news.de-Leserin und einigen Anwohnern ein Hubschrauber über der Karlsruher Nordstadt aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, seien Hubschraubereinsätze am Wochenende keine Seltenheit. An diesem Sonntag jedoch war der Polizeihubschrauber gleich in zwei aufeinanderfolgende Einsätze verwickelt gewesen.

Vermisstensuche aus der Luft

Zunächst war die Polizei mittels Unterstützung aus der Luft auf Vermisstensuche gewesen. Ein aus Karlsruhe Neureut stammender 58-jähriger Mann werde seit Sonntag, 16 Uhr vermisst, erklärt ein Sprecher der Polizei.

Ein Polizeihubschrauber fliegt im Rahmen eines Trainings über ein Gewässer. | Bild: Silas Stein/dpa/Symbolbild

Der Mann sei offenbar orientierungslos von zu Hause verschwunden und befinde sich womöglich in einer hilflosen Lage, so die Polizei. Mittels Fährtenhunden und Polizeihubschrauber wird bis 23 Uhr nach dem Mann gesucht - erfolglos. Die Suche werde am Montag, 11. September fortgesetzt, sagt die Polizei.

Hubschrauber hilft bei Verfolgungsjagd

Noch vor Ende der Suchaktion wird der Polizeihubschrauber von der Vermisstensuche abgezogen. Er soll bei einer Verfolgungsjagd auf einen Autofahrer unterstützen.

Der Autofahrer habe sich auf der B36 einer Kontrolle wegen Verdachts einer Trunkenheitsfahrt entzogen, erklärt die Polizei. Infolgedessen habe sich die Verfolgungsjagd entwickelt.

Weitere Informationen folgen, sobald sie der Redaktion vorliegen.