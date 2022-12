Karlsruhe vor 1 Stunde

Schnee und Glatteis: Über 80 Unfälle in Karlsruhe und Region

Am Mittwoch hat es in Karlsruhe geschneit. Die winterlichen Verhältnisse sorgten für zahlreiche Verkehrsunfälle. 80 "witterungsbedingte Verkehrsunfälle" verzeichnete allein das Polizeipräsidium Karlsruhe in seinem Gebiet. Ein Schaden von rund 33.000 Euro und leichte Verletzungen bei einigen Verkehrsteilnehmern waren die Folge. Darüber hinaus kontrollierte die Verkehrspolizei am Mittwoch mehrere Fahrzeuge auf Winterreifen.