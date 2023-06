Karlsruhe vor 1 Stunde

Unfall Gottesauerplatz: Verkehr fließt wieder - Fahrtausfälle und Verspätungen möglich

Am Gottesauerplatz in Karlsruhe hat es am Mittwochnachmittag einen Unfall zwischen Auto und Stadtbahn gegeben. Das Auto stand zunächst auf den Schienen, sodass keine Bahnen mehr fahren konnten. Verletzt wurde niemand.