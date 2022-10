von (ps/vem)

"Das UA-Team kümmert sich um die strategischen Umweltplanungen für die Bereiche Wasserwirtschaft, Altlasten, Bodenschutz, Ökologie, Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz sowie kommunale Gesundheitsvorsorge. Die in Kassel geborene und mit ihrer Familie in Karlsruhe wohnende Umwelt- und Naturschutz-Expertin ist Nachfolgerin von Norbert Hacker, der zum Jahreswechsel in den Ruhestand geht", heißt es seitens der Stadt Karlsruhe.

Naturverbunden im Beruf und privat

Franziska von Andrian-Werburg bringe breite berufliche Erfahrungen im Bereich Natur- und Landschaftsschutz sowie Landschaftsplanung für den zum Dezernatsbereich von Bürgermeisterin Bettina Lisbach gehörenden Aufgabenbereich mit.

Nach ihrem Abschluss als Diplom-Landschaftsplanerin an der Technischen Universität Berlin sammelte sie von 1990 bis 1992 erste praktische Erfahrungen in einem Büro für Garten- und Landschaftsarchitektur. Sie wechselte dann ins Regierungspräsidium Gießen und beendete dort 1994 das Referendariat der Fachrichtung Landespflege mit der Großen Staatsprüfung.

Norbert Hacker, der bisherige Leiter vom Umweltamt Karlsruhe. | Bild: Thomas Riedel

Während ihrer Anstellung als Dezernentin beim Regierungspräsidium Darmstadt (als obere Naturschutzbehörde) übernahm sie bis 2013 auch Aufgaben als Referentin im Hessischen Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz sowie im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung.

Zuletzt war die 59-Jährige als Hauptdezernentin für Natur- und Landschaftsschutz, Fischerei bei der Bezirksregierung Köln tätig. Franziska Andrian-Werburg verbringt ihre Freizeit gerne in der Natur, zu Fuß oder mit dem Rad, und macht gerne Yoga. Außerdem ist sie kulturell vielseitig interessiert – sie hört gerne Musik, widmet sich der Philosophie oder auch der modernen Kunst.