Karlsruhe vor 1 Stunde

Überfall an roter Ampel: Mann schubst und beraubt Radfahrer in Karlsruhe-Durlach

Am Samstag, gegen 20.30 Uhr, wurde ein 50-jähriger Mann an der Kreuzung Pforzheimer Straße / Pfinzstraße in Karlsruhe-Durlach Opfer eines Raubes. Dabei wurde der Mann nicht leicht verletzt, sondern auch seines Geldbeutels und seines Fahrrad beraubt. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.