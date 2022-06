Karlsruhe vor 22 Minuten

Nach Unfall in der Baumeisterstraße in Karlsruhe: 58-Jähriger erliegt seinen schweren Kopfverletzungen

Am 21. Mai ereignete sich auf der Baumeisterstraße in Karlsruhe ein Unfall, bei dem ein 58-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Radler soll nun infolge dieser Verletzungen im Krankenhaus verstorben sein. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung am Dienstag mit.